La artista francesa Christine and the Queens no pierde la ambición de crecer más con su música y lanza EP de remixes “La Vita Nuova” feat. Caroline Polachek.

Debido al éxito de su EP original La vita nuova e inquietante ritmo mostrado en la pandemia, Christine and the Queens lanza versiones alternativas junto a Caroline Polachek.

Se trata de tres tracks, con las participaciones de A. G. Cook, Populous y Logic1000. Cada remix posee sonidos y ritmos característicos de los artistas involucrados, haciendo que “La Vita Nuova” tenga diferentes horizontes y diversas emociones.



La vita nuova es más que música, también involucra un espectáculo visual al tener un cortometraje bajo el mismo nombre. La película de 14 minutos es un viaje interior que ve a la artista invertir la ópera Garnier, el mundialmente famoso teatro de ópera de París, llenándola de historias de fantasmas y criaturas míticas. Cuenta con la colaboración de Colin Solal Cardo y con coreografía de Ryan Heffington.

Christine & The Queens ha sido nominada en los GLAAD Media Awards y como Artista Solista Femenina Internacional en los Brit Awards 2019. También fue nombrada Q Icon en los Q Awards 2019 y ganó el Premio Artist en los Attitude Awards 2019.

La artista francesa ha protagonizado numerosos actor, álbumes y canciones de las listas de la década. Escucha aquí sus más recientes remixes.