Christine and the Queens se une a Madonna en el disco por venir

Apenas han transcurrido unos pocos meses de la aparición del tercer álbum de estudio de Christine and the Queens, un Redcar les adorables étoiles (prologue) que permanece tan exquisito e imaginativo como todo lo que ha hecho este proyecto unipersonal francés.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Pero resulta que Héloïse Letissier -quien lo ha creado- se ha convertido en una acérrima seguidora de Angels in America, obra que ganó los premios Tony y Pulitzer y que ahora convirtió en una fuente de inspiración que bien valía un segundo disco estrechamente vinculado (en Redcar ya había conexiones).

Es así que compuso un álbum al que tituló PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE y que saldrá el próximo 9 de junio; por el momento, una noticia que llama poderosamente la atención es que Madonna aparecerá cuando menos en dos canciones mientras que 070 Shake lo hará en una más. ¡Invitadas de gran lujo!

Para este trabajo muy inesperado Christine and the Queens eligió nuevamente al productor Mike Dean, quien se mueve en los círculos altos de la música y alterna con Travis Scott, Beyoncé y Jay-Z.

Para mostrar una primera canción de PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE, Héloïse optó por la sutil “To Be Honest”, en la que canta con parsimonia sobre una cama de sintetizadores. Una vez más, Christine and the Queens apela por un pop electrónico muy refinado lleno de imágenes contundentes y que maximice el sentimiento entorno a las situaciones que se abordan.

Letissier resumió de la siguiente forma el origen de esta nueva incursión: “Esta segunda parte es la clave para comprender esa transformación que se produce cuando uno abre su corazón. Se siente como una oración hacia uno mismo que respira a través de todos los amores que lo componen”.

