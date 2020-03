Talinda Bennington-Friedman, viuda del vocalista de Linkin Park, ha anunciado la creación de un nuevo festival que estará totalmente dedicado a la salud mental. Este llevará por nombre 320 Festival y se realizará el próximo 9 de mayo en Los Ángeles, California.

Después de que en 2017 su esposo Chester Bennington muriera, Talinda fundó la organización 320 Changes Direction. La cual durante los últimos años se ha dedicado a implementar una cultura sobre el bienestar y las enfermedades mentales.

Ahora, la organización ha decidido unirse con el fundador de Warped Tour, Kevin Lyman, para realizar este festival que busca normalizar las conversaciones sobre la importancia de la salud mental y proporcionar los recursos necesarios para todos aquellos que lo necesiten. 320 Festival contará con proyecciones de películas, actividades para niños, shows musicales, debates, y más.

En un comunicado, Talinda comentó:

El festival incluirá las participaciones de diversos artistas como Atarah Valentine, Bruce Weigner, Blue Midnight, Rouxx, Vaines, entre otros. Además de que se estarán realizando conferencias sobre la salud mental en The Novo y The Terrace de Los Ángeles.

We are thrilled to announce the 320 Festival and welcome all to L.A. LIVE on May 9th! Come join us for a day dedicated to normalizing mental health conversations and providing resources.https://t.co/ksxLsFDPeu pic.twitter.com/qIVlVDlJsz

— Talinda Bennington-Friedman (@TalindaB) March 9, 2020