Chan Marshall, también conocida como Cat Power, ha compartido su propia versión de “I’ll be seeing you”, clásico de Billie Holiday.

En todos estos años, Marshall ha mostrado que es increíblemente talentosa para componer música, pero también para hacer covers, tanto así que el próximo año lanzará un disco con puras reversiones de canciones y el día de hoy obtuvimos un breve adelanto.

En su versión de “I’ll be seeing you”, Cat Power cambia la melodía de Holiday con toques de dulzura y jazz por un sonido mucho más nostálgico, en el que su voz y un par de notas de piano son el fuerte de la canción. Como todos los covers hechos por Marshall, la pista suena como original.

“Cuando te arrancan a las personas que amas, siempre hay una canción que guarda su memoria en tu mente. Es una conversación con los del otro lado y es muy importante para mí llegar a la gente de esa manera”, explicó Cat Power sobre este tema.

Como un plus, Cat Power también publicó una nueva versión de su canción “Hate”, la cual ha sido titulada “Unhate”. Ésta junto con “I’ll be seeing you” ya se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales.

En cuanto al disco Covers, su estreno está programado para el 14 de enero de 2022, a través de Domino. Pre-ordénalo dando click aquí.

Foto de portada tomada del Facebook de la cantante.