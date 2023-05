Billie Lourd explica porqué no invitó a los hermanos de Carrie Fisher a la Ceremonia del Walk Of Fame

Parte de las celebraciones por el Día Internacional de Star Wars, mejor conocido como el May The 4th, el Paseo de la Fama de Hollywood ofreció una ceremonia para conmemorar el legado de Carrie Fisher, quien durante años dio vida a la Princesa Leia en la popular saga. Sin embargo, Billie Lourd, hija de la fallecida actriz y también miembro de la franquicia, decidió no invitar a los hermanos de Fisher.

En una declaración a TMZ, Billie Lourd se dirigió al hermano de Carrie Fisher, Todd, y a las medias hermanas Joely y Tricia Leigh Fisher: “Me disculpo con cualquiera que lea esto por sentir la necesidad de defenderme públicamente de estos miembros de la familia. Pero desafortunadamente, debido a que me atacaron públicamente, tengo que responder públicamente. La verdad es que yo no los invité a esta ceremonia. Ellos saben por qué”.

Lourd atribuyó el desaire a la actitud que estas personas tomaron tras la muerte de su madre, ya que, según mencionó, “optaron por procesar su dolor públicamente y sacar provecho” de la situación, buscando “múltiples entrevistas y vendiendo libros individuales por mucho dinero” que también se centraron en su abuela Debbie Reynolds, quien trágicamente falleció un día después que Carrie en 2016. “Me enteré que lo habían hecho por la prensa. Nunca me consultaron, ni consideraron cómo esto afectaría nuestra relación”, dijo.

Además, Billie Lourd respondió directamente a una declaración que Todd dio a TMZ el 2 de mayo, donde calificó su exclusión como “desgarradora”, y a una publicación de Instagram de Joely -co-firmada por Tricia Leigh- que afirmaba que “Carrie definitivamente hubiera querido que sus hermanos estuvieran presentes”.

“Para ser claros, no hay enemistad. No tenemos ninguna relación. Esta fue una decisión consciente de mi parte para romper un ciclo con una forma de vida de la que no quiero ser parte ni para mí ni para mis hijos”, afirmó Billie.