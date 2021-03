La carrera artística de Carlos Hernán Carcacha, mejor conocido como Carca, luce tan impredecible y ensortijada a nivel estilístico como la misma cabellera del argentino. Su andar comenzó a fines de los años ochenta y continúa al día de hoy, en que el de Buenos Aires está por colocar bajo la luz un nuevo álbum tras dar a conocer unos cuantos sencillos. El que nos ocupa ahora: “Pestañas postizas”.

TXT:: Alejandro González Castillo

“Esa canción habla de la irresponsabilidad, de cuando se excede la voluntad”, explica el propio Carca en entrevista. “Si existe mi ángel guardián debe estar dormido”, canta el músico al tiempo que el escucha se pregunta si el hecho debería asumirse como una bendición o un acto maldito. Luego, es el mismo autor quien ofrece pistas puntuales al respecto: “existen imágenes alrededor de esto; el mundo travesti, por ejemplo”. El sencillo pasa del lamento de una balada herida a un estado demoniaco, una suerte de posesión que se esfuma para que al fin vuelva a la calma. ¿Una foto de vaivenes emocionales? Más que eso. Y Marvin tiene, en exclusiva, el estreno del video de dicho tema, “Pestañas postizas“. Para que cada quien saque sus propias conclusiones:

Carca explica que “Pestañas postizas” es en realidad una muestra de lo que el álbum que prepara incluirá, un trabajo que condensa lo hecho por el argentino entre 2017 y 2020; “es un disco muy distinto a los que he creado previamente”, apunta el músico; “no existe perversión en la creación, sino juego. Se juega al crear. Y todos lo hemos hecho, yo mismo. A veces se juega a sonar como Bowie, a ser Mark Bolan. De pronto te dan ganas de hacer eso. Aunque yo prefiero correr riesgos, como he hecho con este álbum y la misma “Pestañas postizas“. Todo por encontrar eso que suena solamente a uno mismo”.

En ese sentido, Carca apunta las luces respecto al momento creativo que encarna, un estado palpable en el disco que se avecina: “Me he alejado de los placeres del rock and roll con este trabajo. Porque el rock and roll me seduce cuando estoy en el escenario; en ese sentido, algunas de mis nuevas canciones fueron creadas sin pensar que serán ejecutadas en vivo. Por otro lado, también está el asunto de la edad; antes pasaba las noches viviendo y los días creando; ahora es diferente”. Revelación importante cuando habla quien se asume como miembro vitalicio de “la fauna artística y nocturna de Buenos Aires”.

Sobre los temas que de su nuevo disco se han ido dando a conocer, más allá de “Pestañas postizas” el artista se detiene en uno en especial, “Mamá cultiva mariguana”, y sin afeites comenta: “a mí me gusta protestar siendo cínico, usando el sarcasmo. Y me encanta que esa canción en la que aparece el nombre de mi madre no sea un drama lacrimógeno”. Respecto a su postura sobre el tema canábico, el hombre es directo: “bueno, la policía ha venido varias veces a encontrarse conmigo en mi casa, porque fumo. Los vecinos me han denunciado. Pero nada, somos amigos, los azules y yo; ellos mismos me han dicho que dentro de mi casa puedo fumar lo que yo quiera”.

Sin título a la vista (“encontraré uno cuando tenga todas las canciones colocadas en su lugar, apenas desaparezca su individualidad nacerá una identidad común; entonces el título del disco vendrá), lo nuevo de Carca fue grabado en Estudio Juno bajo la producción de Panky Malissia y el propio Carca; además, cuenta con la ayuda de Tuta Torres (bajo y coros), Panky Malissia (batería, piano, timbales y coros) y Moño (cello).