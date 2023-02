Café Marvin sobre bajo in out el arco iris con Lance Skiiwalker

Soul psicodélico con programaciones digitales y arpas sinuosas, entre otras cosas. El nuevo álbum del productor Luke Skiiwalker se titula Autodidactic.

Autodidactic es uno de esos discos que nos gusta para iniciar una jornada, de lo que sea, en Café Marvin, por sus letras entre lo espiritual y lo ácido, por sus bases y programaciones, puro down tempo soulful. Por su hip hop como ingrediente poético y no como ancla de consumo, por su psicodelia que nos hace ver el arco iris (¿no es un homenaje al clásico Over The Rainbow el inicio del disco?) desde una perspectiva caleisdoscópica.

Soul, Autodidactic es soul, renovado desde el uso del digitalismo sonoro y estructural que permite a Skiiwalker adentrarse en el spoken word y sonar como una luminaria al estilo Sun Ra, en el dance hall más electrónico, en el jazz libertario.

Lance Howard es Lance Skiiiwalker, originario de Chicago, Illinois, desde 2007 a 2010 fue conocido como Johnny Rocket y fue miembro del dúo de hip-hop Rocketeers. Su álbum debut, Introverted Intuition, fue lanzado en octubre de 2016.

Audiodidactic by Lance Skiiiwalker