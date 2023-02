Café Marvin: La diversión como metáfora de Kali Malone

Does Spring Hide Its Joy, compuesta por tres Lps, es una diversión abstracta, experimental y sin intención de cesar de Kali Malone con Stephen O’Malley en la guitarra eléctrica, Lucy Railton en el violonchelo y la propia Malone en los osciladores de onda sinusoidal sintonizados.

El resultado como no podía ser de otra manera es inmersivo, psíquico y provocador.

La música es un estudio de armónicos y composición no lineal con un mayor enfoque en la entonación justa y los patrones de interferencia de golpes.

Tras de The Sacrificial Code del 2019 y Living Torch el año pasado Malone se junta con Stephen O’Malley y Lucy Railton pero la música es claramente la paleta sónica de Malone, ella compuso específicamente para los estilos y técnicas únicos de O’Malley & Railton, presentando un marco para la interpretación subjetiva y el movimiento no jerárquico donde la improvisación fuese un cauce ligero pero no un excusa para el vació creativo.

Does Spring Hide Its Joy se ha interpretado en en vivo en duraciones de sesenta y noventa minutos en Zürich, Bruselas, Munich y Oslo. Malone sumó a la videoartista Nika Milano a acompañar a la partitura musical creando una atmósfera visual inspirada en los principios sonoros de la composición.

Does Spring Hide Its Joy by Kali Malone (featuring Stephen O’Malley & Lucy Railton)