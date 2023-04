Café Marvin en la mesa de los sueños con Nabihah Iqbal

Tras un largo silencio en la publicación musical, no en sus otras facetas, Nabihah Iqbal publica nuevo álbum titulado Dreamer. Electrónica de amplio alcance sonoro y discursivo.

En 2017 Nabihah Iqbal publicó Weighing Of The Heart. La atención mediática que recibió vino dada por su papel en la escena londinense. Artista, Dj, curadora, locutora y conferencista, Iqbal, se mostró como una más que interesante artista de electrónica.

Recientemente colaboró ​​​​con el artista Zhang Ding, recibió el encargo de componer música para el Premio Turner, colaboró ​​​​con Wolfgang Tillmans como parte de su exposición en la Tate Modern y recientemente participó en una actuación grupal en el Barbican como parte de su importante retrospectiva de Basquiat. También ha contribuido al reciente libro de Serpentine ‘140 Artists’ ideas for Planet Earth’ y ha dado conferencias como invitada en el Royal College of Art. En 2022, Nabihah fue anunciada como directora invitada para el festival multiartes más grande de Inglaterra, Brighton Festival, en 2023, su “puesto de curaduría más grande, desafiante y emocionante” hasta la fecha.

Ahora vuelve a la música con Dreamer.

Con un discurso sonoro que va desde la emoción clubber a la contemplación ambient new age. Su voz necesita expresarse, hecho que inclina por momentos el disco hacía la estructura clásica. Hay discurso vital y político.

“Por primera vez, he hecho música donde he sido más paciente con ella. Normalmente, cuando eres un productor de música electrónica, vas al estudio, enciendes tu computadora y comienzas a trabajar en Ableton o Logic y luego construyes a partir de eso. Considerando que, decidí no acercarme a todo eso durante mucho tiempo, y también me vi obligado a este enfoque de alguna manera, debido al robo del estudio y luego a estar en Pakistán, lejos de todo mi equipo. En cambio, tuve que dejar que las ideas se desarrollaran en mi cabeza”.

Dreamer está publicado por Ninja Tune.

DREAMER by Nabihah Iqbal