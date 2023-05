Café Marvin en la marcha y la elegía con Leaving Laurel

El dúo californiano Leaving Laurel publica nuevo álbum titulado When The Quiet Comes. Down tempo electrónico con ínfulas generacionales.

Fueron trío compuesto por Gordon Huntley, Griff Fulton y Pierce Fulton. Debutaron con el homónimo de Leaving Laurel en el 2020.

Ahora Gordon Huntley, Griff Fulton tras la perdida de Fulton evocan un mundo mejor a través de la expresión del dolor en When The Quiet Comes.

El nuevo disco dispone un chill de notas de piano sensibles que alzan las emociones muy al estilo de los tiempos que nos ocupan con la pretensión de un mundo sin ofensas.

Hay un proceso de composición único que es fundamental para ‘cuando llega el silencio’; un disco reflexivo inundado de un piano cálido, una percusión textural tentadora y melodías delicadas. Cuando Huntley descubrió grabaciones hechas por él mismo y Pierce años antes, se sintió impulsado a continuar con lo que habían comenzado.

El disco se desplaza por momentos al deep house de paisajes tan imponentes como forzados. Pero antes de que suceda la atmósfera fija del disco devuelve When The Quiet Comes al espacio del chill.

“Hacer este disco fue mi búsqueda para encontrar un propósito después de la muerte de Pierce. Fue una luz para mostrarme el camino a seguir. Una forma de llorar, una forma de aferrarme a los recuerdos. Un elogio a mi amigo”.

When the quiet comes salió el 19 de mayo a través de Anjunadeep.

