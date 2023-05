Café Marvin en el juego de la suplantación cronológica de Glenn Astro

El nuevo álbum de Glenn Astro titulado Nothing is Real propone un acercamiento a estructuras y géneros clásicos de las ahora conocidas como mixtapes. Pero Nothing is Real no es una mixtape y su down tempo dista mucho del clasicismo, por eso Nothing is Real.

El berlinés Glenn Astro tuvo el deseo de revisitar los discos de series fundamentales como DJ kicks. “Tuve la idea de hacer un mixtape, preferiblemente con pistas de baile desconocidas que también reflejaran toda esa vibra de los 90 y principios de los 2000”, confiesa Astro.

Pero Astro en vez de bucear en viejos incunables perdidos en la memoria realizó el mismo los 13 tracks del álbum Nothing is Real. Se disfrazó de músicos que no existieron.

Sí se adentró en los estilos electrónicos que imperaban en aquellos discos. Break beat, acid, techno, drum and bass jazzy, dub, house… todo lo realizó con una visión crítica logrando aportar unidad y frescura al disco.

Glenn elaboró su propio track list sin abandonar el entorno del ambient, chill y el downtempo.

El otro elemento clave es la estructura in crescendo. Como aquellos discos que sonaban en el pre copeo, antes de ir al club pero también al volver, y que poco a poco ponían a tod@s a bailar.

Glenn Astro es el pilar del label Tartelet y ha publicado en disqueras como Ninja Tune y Apollo siete álbumes siendo el primero Throwback del 2015.

Glenn Astro presents Nothing Is Real by Eye Soul8r, Glenn Astro