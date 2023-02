Café Marvin en el ejercicio de yuxtaponer anhelos con Andrew Osterhoudt

Desde NY el nuevo trabajo de Andrew Osterhoudt titulado Out Together nos recuerda que si uno explora fuera acaba por encontrarse dentro. Un álbum de avant garde detallista que mezcla furias y delicadezas.

Componer desde un ejercicio conceptual tiene sus riesgos, mas cuando se invita a otros artistas de manera espontanea, a modo de jam session, a dejar su huella. Así sucede en Out Together en el que Osterhoudt cuenta con Kai Baird y John Also Bennett. Sus participaciones otorgan noche al día.

Out Together es ambient, field recording, secciones de viento orgánicas, pero tambien un ensamble de emociones derivadas de la observación. Puntillismo sonoro y digital. Lógico cuando se trata de un curador de arte acostumbrado a buscar el terciopelo en las etiquetas.

Las colaboraciones en vivo se combinan con sonidos encontrados manipulados de discos y archivos de audio digital de antiguas bibliotecas de sonido de transmisión, recontextualizados en momentos de turntablismo ambiental. La búsqueda de la armonía brilla por todas partes.

Osterhoudt publicó en 2018 Mike Nigro & Andrew Osterhoudt – Latitudes. Antes había publicado bajo el alias Channeling en 2016 una maravilla de drone music.

Out Together by Andrew Osterhoudt