Café Marvin desaguando túneles con Wata Igarashi

Tras varios Eps debuta en larga duración el japonés Wata Igarashi. Agartha es un disco de ambient espacial, hipnosis y dance floor sin mirror balls.

No hay duda de los mundos que subterraneamente conviven con nuestra realidad. Sean estos en forma de inconsciente o pulsiones hechas subterfugios. Algunos culturales otros sensuales.

Saint-Yves d’Alveydre en 1886 escribió: “¿Dónde está Agartha? ¿Cuál es la región específica en la que se encuentra? ¿Por qué camino, a través de qué civilizaciones, hay que andar para llegar a él?».

El productor japonés Wata Igarashi se puso en el tarea de visitar Agartha en un viaje de ambient espacial. Tomándose el tiempo para deambular por los túneles que componen este sub mundo.

Tras once años produciendo techno y editándolo en labels como The Bunker NY, Delsin, Midgar y Time To Express; y a través de su sello WIP net, se atreve con un álbum donde el techno hace su función de perforadora de los túneles pero la broca la envuelve en papel celofán.

Agartha está publicado en Kompakt lo cual indica que el minimalismo no anda lejos del ideario del disco. Pero hace tiempo la disquera alemana dio pasó al barroquismo perceptible en Agartha. Así presentan el disco los de Colonia.

Dada su experiencia en la creación de música para televisión y publicidad, Igarashi está bien situado para explorar la unión de lo sonoro y lo visual de maneras tan íntimas, pero libre de preocupaciones comerciales, dejó volar su imaginación. También se basó en una rica paleta de influencias musicales: el techno está ahí, por supuesto, pero también puedes escuchar el jazz ahumado e improvisado de gente como Miles Davis (a quien el título del álbum es un guiño indirecto) y el minimalismo. y música de sistemas de Steve Reich.

Agartha by Wata Igarashi