Café Marvin creación sin vallas de Oblique Occasions

Desde Baltimore más material Oblique Occasions para empezar el año Some Things Never Change, chillwave sin complejos pero con mucho atrevimiento bastardo.

Los enigmátic@s chic@s de Baltimore ponen en la red nuevos trabajos y como siempre a precios cuasi inexistentes en lo digital y muy asequibles en sus versiones casete y en vinilo. De lo opaco a la luz con un mix de chilwave de dos horas compuesto por temas inéditos y algunos de los dos últimos años. El atrevimiento permitido por el anonimato llevado a la creación es infinito. Sorprende la redondez y originalidad de muchos tracks a pesar de la ingente producción de l@s de Baltimore.

Some Things Never Change de Oblique Occasions no rehuye de guitarras acústicas ni sintetizadores orgánicos hasta el punto de sentir los soplos del viento que emulan; bases limpias y ortodoxas hasta la sospecha. Samplers, covers y remixes locochones, un punto ácido que crece según se aproxima el final, se asoma en esos momentos también el glitch, y que mantiene la atención del oyente. Un down tempo sin grandes aspiraciones pero en cambio infalible si buscas una mañana sin sobresaltos y rítmica.

some things never change by Oblique Occasions