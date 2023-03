Café Marvin ante la sensualidad cósmica del velo con Sabrina Bellaouel

Al fin el primer LP de la franco argelina Sabrina Bellaouel con el titulo de Al Hadr. R&b electrónico, down tempo, house, raï, chason, spoken word, coran… bienvenidos al universo creativo de Sabrina.

Café Marvin ha dado puntual referencia de los dos primeros y brillantes Eps de Sabrina Bellaouel, Libra y We Don´t Nees To Be Enemies, ambos del 2020, año en el que Café Marvin levó anclas.

Por eso hay espacial emoción de contemplar el primer larga duración de Sabrina Bellaouel.

Al Hadr es rico en estilos y sensacional en canciones. Desde el r&b electrónico con matices de liquid bass tan de Bellaouel, al spoken word con tintes poéticos y espirituales. Entre medias chason francesa, house con raï, hip hop y por supuesto un espíritu coránico de la musulmana criada en Francia pero de origen argelino.

Misticismo, conciencia social, sensualidad, hedonismo se aglutinan en Al Hadr. El disco cuenta con colaboraciones. Basile3, Crystallmess, Monomite y Bonnie Banane. Al Hadr está cantado en árabe, inglés y francés.

Al Hadr tiene un ramillete de potenciales singles sin abandonar la experimentación. Bellaouel ha prolongado sus inquietudes mostradas en los primeros EPs hasta este debut glorioso.

Al Hadr está publicado en el label francés In Finé.

Al Hadr by Sabrina Bellaouel