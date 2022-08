A veces, como hacía Leon-O en los Thundercats, es necesario ver (o indagar) más allá de lo evidente. Lo evidente en Cadaver, la banda fundada por Anders Odden en 1988, es que difícilmente haya un mejor nombre para un grupo de death metal. Un acto de provocación: “el nombre de Cadaver lo escogimos por dos razones: quería que mi mamá se sintiera avergonzada cuando le preguntaran cómo se llamaba la banda en la que tocada su hijo; y luego, un día caminaba por el bosque cerca de mi casa y me encontré con el cadáver de un alce, enorme, impresionante, así aprendí que el cuerpo de un animal muerto se llamaba cadáver. Una palabra que puede significar muchas cosas y que se te queda fácilmente”.

Para Cadaver, la pandemia fue casi una bendición. Y no tiene nada que ver con ideas satánicas del fin del mundo o tonterías fáciles de imaginar si se tiene la idea mediática del metal extremo, es algo mucho más personal. “Cuando empezó la pandemia, a mí recién me habían diagnosticado cáncer (de colon) así que en mi caso la pausa obligada me dio la oportunidad de combatir mi enfermedad. La primera mitad de la pandemia estuve en sesiones de quimioterapia y me sometí a una cirugía; el resto del tiempo lo usé para recuperarme, ponerme en forma e incluso grabar. Tengo archivado un disco nuevo de 13 canciones, ya grabado y listo para que se edite el año que viene, sólo falta mezclarlo. Aunque para ser honestos debo decir que durante la pandemia hicimos 20 conciertos en Noruega; no fuimos tan huevones como parece”.

Si bien Anders no es una de esas piezas clave en la escena black de Noruega de principios de los años 90, básicamente porque él tocaba death, conoce bien del tema. Es el organizador de un tour que se llama Black Metal Bus Tour con el que lleva a los turistas a los lugares emblemáticos de aquella escena e incluso ha sido consultor para diplomáticos y políticos interesados. Pero, ¿qué opina de que el black metal noruego se haya vuelto algo tan importante que hasta el gobierno de ese país lo destaca como parte de su historia cultural? “Me parece un poco bizarro que el gobierno apruebe un discurso anti corporativo y anti religioso, debe entender que Noruega es un país secular (no religioso, laico) y si bien hay muchas iglesias a nadie le importan, la iglesia acá no tiene ningún poder. Creo que una razón por la cual este anti cristianismo noruego se hizo tan grande fuera del país es porque en lugares católicos como México, el sur de Europa y Sudamérica, todas esas regiones del mundo donde la Iglesia es poderosa es que les parece atractivo mandar a la chingada a las autoridades eclesiásticas y al gobierno. Es una actitud un tanto rebelde y esa parte del mensaje el gobierno como que no la entiende; ve que algo noruego se hace popular fuera del país y entonces se agarra de ello. Y claro, genera controversia; uno de los elementos culturales que tiene Noruega que se convirtió en fenómeno mundial”.

Como muchos otros músicos, Anders cree que el papel de los sellos discográficos es importante aún en tiempos de streaming porque “entras en su red de distribución y manufactura y te ponen en todas partes del mundo; además, honestamente gracias a ellos vendes más discos de lo que conseguirías por tu cuenta. Creo que hemos vendido como 5 mil viniles de este disco (Eder and Bile, noviembre 2020, Nuclear Blast); no recuerdo haber tantos por nuestra cuenta o mediante nuestro Bandcamp. Además disfruto muchísimo hacer música pero no me gusta venderme a mí mismo todo el tiempo, estar todo el día en redes sociales; digo, hago lo que se puede, pero hacerlo todo el tiempo desgasta, quita tiempo que puedes dedicar a crear música y progresar. Se necesita balancear ambos aspectos y en ese sentido el sello ayuda mucho, te ahorra tiempo”.

Finalmente, al preguntarle si escucha otras cosas además de metal, Odden tuvo una respuesta interesante, inesperada: “Escucho mucho rock viejito, rock psicodelico de los años 60 como The Doors, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix. Ese tipo de música es también muy importante para mi gusto musical. La vibra y la energía de la escena de finales de los años 60 es muy interesante y son buenas fuentes de inspiración. Muchas bandas de metal podrían aprender mucho en cuanto a estructuras de composición de canciones de bandas como The Beatles. Si escuchas con atención la estructura de algunas canciones del álbum blanco verás que hay intro, verso, puente, coro. Todos esos elementos pueden no ser obvios para la gente que escucha metal pero sí lo son cuando eres compositor”.

Cadaver tocará en 2 de septiembre en la Velaria de la Feria de León, como parte del Candelabrum Metal Fest.