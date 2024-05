Cabaret de Galaxias #46: un vaquero enmascarado rockea en el teatro del espacio

Lo peculiar de esta entrega es que las sonoridades de Norteamérica acometen con fuerza y nos sorprenden con diversas estéticas que pueden provenir de los escenarios de Broadway o bien perderse por los tupidos bosques de Washington… el asunto es que hay mucho rock para esparcir por doquier.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Y ya que estamos mencionando a la parte norte del continente americano, pues están presentes tanto México como Canadá, que nos ofrece a un heredero de El llanero solitario que hace country evocando a El rey del rocanrol.

La pesquisa sonora se mueve sobre el tablero sideral y las sorpresas aparecen detrás de cualquier asteroide vecino.

Will Butler (Estados Unidos) “Masquerade”

El ex Arcade Fire consolida su carrera en solitario a través de un grupo de canciones muy poderosas hechas para una obra de teatro que se centra en los problemas en el estudio de una banda con un tremendo parecido a Fleetwood Mac en el proceso de grabar Rumours a finales de los setenta.

King Hannah (Inglaterra) “Davey Says”

El dúo de Liverpool está a punto de editar su nuevo álbum llamado Big Swimmer (el 31 de mayo), pero mientras tanto nos deja una escuchar una joya que es un entrecruzamiento entre el indie y el rock clásico y que nos hace recodar todo lo que amamos al rock de guitarras.

Sunny Day Real State (Estados Unidos) “Seven”

La emblemática banda emo procedente de Seattle regresan a su exitoso debut de 1994, pero lo hacen desde un estudio en el puente de Londres; esta canción hace patente todo el rodaje que han tenido en una complicada y sinuosa carrera.

Arab Strap (Escocia) “Bliss”

Aidan Moffat y Malcolm Middleton están convertidos en una maquina tremenda a la hora de generar volumen de rock and roll; su álbum de este año, I’m totally fine with it 👍 don’t give a fuck anymore 👍 se torna un poco más electrónico, pero no pierden ni un gramo de fiereza ni actitud.

Kokoshka (España) “La juventud”

La banda procedente de Pamplona se marca uno de esos himnos de indie incombustible que despiertan el deseo de ser joven eternamente. Arremeten contra de esa gente molesta e intolerante que siempre arremete con el diferente. ¡Es tiempo de rockear!

Hello Seahorse (México) “Me has olvidado”

Hay que aplaudir al grupo chilango por la acertada decisión de recrear a un puñado de sus grandes canciones y darles un nuevo tratamiento más orientado hacia la electrónica… aquí hay una esencia renovada de la calidad a la que nos han acostumbrado; ¡Muévete o muérete!

Fármacos (Chile) “Once”

El proyecto del chileno Diego Ridolfi ha conseguido una importante cantidad de seguidores mexicanos y todo a través de un pop electrónico que también conoce de los secretos del indie; en esta canción se pronuncia a favor del misterio y ese detalle siempre agrega interés… esta melodía se adhiere a la piel.

Will Butler (Estados Unidos) “Drive”

Stereophonic es una obra de teatro que se ha convertido en un fenómeno más allá de Broadway; pocas veces pieza teatral tiene un conjunto de canciones tan buenas y que además honran al sonido del rock clásico de la mejor manera posible… ¡elegancia e inspiración!

Strand of Oaks (Estados Unidos) “Party At Monster Lake”

Originario de Indiana, actualmente reside en Austin, Texas, Timothy Showalter es una especie de chamán a la hora de mezclar rock y folk… así lo perfila para el que será su octavo álbum, Party At Monster Lake, de donde procede un tema completamente emotivo y con inflexiones de producción muy llamativas.

The National (Estados Unidos) “Heaven”

Si una banda merecía un homenaje de calidad, esa sería Talking Heads, dada la influencia multi-generacional y siendo una influencia bisagra; los de Cincinnati, vueltos neoyorquinos, son toda una garantía y saben como apropiarse uno de los grandes himnos de David Byrne y compañía… ya se sabe, “el cielo es un lugar donde no pasa nada”.

Orville Peck (Canadá) “Chemical Sunset” feat Allison Rusell

El vaquero gay enmascarado cabalga de nuevo y lo hace con una pieza chatarrera que mucho nos recuerda a Tom Waits y en la que encaja su voz de un Elvis renacido. Su compatriota canadiense se encarga de agregarle sabor y ponzoña a un asunto absolutamente tabernero.

Combo Paradiso (España) “Toda una vida”

Y ya que andamos en plan noctámbulo y arrabalero, nos viene a la perfección un cover a uno de esos clásicos latinoamericanos que nos sabemos todos; escrita en 1943 por el cubano Osvaldo Farrés, ahora es arropada por un puñado de veteranos músicos provenientes del soul y el rock que dan cuenta de su colmillo retorcísimo.

Rubio (Chile) “Calla” Montoya remix

Fran Straube se quedó a residir una temporada en México, para desde allí potenciar a su electrónica llena de misterio y sofisticación; ahora ha decidido mostrar las remezclas de Venus &Blue y es por ello que se acompaña de uno de los sorprendentes miembros de ZZK Records.

French Braids (Canadá) “Picor” Feat. Pahua

Al DJ y productor procedente del país de la hoja de maple le encanta el sabor latino y darse sus enchiladas musicales y gastronómicas… es por ello que bautiza a su tema más reciente como el efecto de consumir picante; he aquí electrónica con mucha vena latina y en la que Paulina Sotomayor sobresale con su canto.

Baiuca (España) Feat. Antía Ameixeiras

Desde la Galicia más ancestral, Alejandro Guillán –Baiuca– ha ido afinando una electrónica de vínculos folk que cada vez está más encaminada a conquistar al planeta entero. Se orienta esta vez más hacia la música de baile con la ayuda de la voz del 50% del dueto , también galego Caamaño&Ameixeiras.

DJ Senfield (Suecia) “If U Like Me”

Armand Darius Anders Jakobsson se ha creado el alter ego de DJ Seinfield para hacer gala de que Escandinavia es una potencia de la electrónica más fiestera… en su más reciente sencillo no hay mucho que pensar, basta dejarse llevar por el placer –en todos los sentido-.

Purple Disco Machine “Honey Boy” Feat. Nile Rodgers y Shenseea

Tino Piontek está convertido en uno de los DJ´s más importantes de la escena global de la electrónica; el alemán decide convocar a un músico de leyenda, como el miembro de Chic y a la vez sumar a talento emergente encarnado en la cantante jamaiquina Shenseea.

