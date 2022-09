El escritor Norman Mailer título a una de sus obras como Los tipos duros no bailan, en ese sentido también podemos afirmar que los viejos ídolos casi nunca decepcionan… y no lo digo por Bowie -que tampoco falla-, pero Suede está de vuelta y hay que celebrarlo.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Pero además le damos a la “Discomania” a la italiana pasando antes por el shoegaze australiano y algo de bachata que se mezcla con música nacional que le huye a las etiquetas. Tenemos dark wave desde Argentina y electrónica punta de lanza. Exprimimos los sonidos del planeta para gozar de su diversidad.

Suede (Inglaterra) “The Only Way Can I Love You”

La llegada del noveno álbum de parte de la banda de Brett Anderson es un acontecimiento para celebrar; durante la segunda etapa de los londinenses han emprendido discos más complejos, por lo que este representa su lado punk y una vuelta a la simpleza de sus comienzos. He aquí un a canción destinada a ser un nuevo clásico de su repertorio, pues tiene toda la elegancia que los caracteriza.

Flyying Colours (Australia) “Like You Said”

El año pasado les fue tan bien con Fantasy Country, que ahora tuvieron que juntar dos EP´s para seguir en racha; estos australianos son expertos en cruzar lo mejor del shoegaze con un sonido que nos hace acordar del Madchester y The Stone Roses. ¡Que viva la maraña eléctrica!

Altered Images (Inglaterra) “Mascara Streakz”

Se trata de un retorno después de una larguísima ausencia: ¡40 años! Ya rolaban allá por 1979 y se convirtieron en protegidos de Steve Severin de Siouxie and the Banshees, ahora acomenten pasando del post-punk a la onda new wave. Se trata de un regreso más que inesperado, pero que los muestra en plena forma y con una estética que tiene muchos adeptos en el momento.

Ibibio Sound Machine (Inglaterra) “Protection From Evil” (AK/DK remix)

En este espacio ya hemos dicho que Electricity es uno de los discos del año y eso puede tener satisfechos a los ingleses -con raíces africanas-. Para aprovechar el estupendo envión por el que atraviesan deciden encargar una vuelta de tuerca a su tema insiginia a un dueto también inglés conocido por su tendencia al post-punk, pero que aquí entiende perfectamente a la electrónica.

Cósima y B4DE (Argentina) “Rec”

¿Puede la dark wave vincularse con la música de baile? A responderlo se concentra este track llegado desde el sur del continente a través de Cósima Fricke, que es DJ y productora, y B4DE, que en realidad es Renata Bade. Juntas representan a la acometida de la cultura juvenil y su enorme talento para resignificarlo todo. Es una pieza completamente noctámbula.

Fred Again (Inglaterra) “Danielle (smile on my face)”

El músico, productor y DJ inglés que mejor representa el pulso de la electrónica de baile más actual acomete con un sencillo que avanza la llegada de la tercera parte de su revisión de la Actual Life. Fred mantiene los beats muy en alto y cuesta trabajo resistirse al baile más desenfrenado y sensual, a la vez.

Piero Umiliani /Jolly Mare (Italia) “Discomania”

El multiinstrumentista y DJ procedente de Lecc, Jolly Mare se ha dedicado a procesar un enorme arsenal de música vieja y en esta ocasión hace suyo el material de una venerada figura de los soundtracks en la Italia de los sesenta y posteriores. Piero Umiliani nació en 1924 y con sus composiciones se ha armado una odisea galáctica que es un tributo a los sintes cósmicos y la trompeta.

Ezra Collective (Inglaterra) “Victory Dance”

Señalan los expertos que en Londres se está dando un movimiento que inyecta gran vitalidad al jazz y lo catapulta hacia el futuro; a esta corriente pertenece un combo multicultural que aquí entrega una joya en la que la trompeta suena a gloria y el teclado y la base rítmica nos transportan al Caribe.

Kali Uchis (Estados Unidos/ Colombia) “No hay ley”

Ya sabemos que la estadounidense de raíces colombianas se preocupa por dar con temas que se queden pegados y provoquen el flirteo, por lo que ahora “No hay ley” se une a una larguísima lista de canciones de amor, pero Kali Uchis le ha puesto un toque electrónico que le da personalidad y apuntala su propuesta; se queda pegada como bronceador.

Zetak (España) y Bomba Estéreo (Colombia) “Zoriontasuna -La vida es de verdad”.

Pello Reparaz, el hombre detrás de Zetak, pone las letras en euskera y Li Saumet esa forma tan candente de cantar que siempre ha caracterizado a Bomba Estéreo, con lo que provocan un encuentro musical entre Navarra y Colombia. Los artistas se conocieron durante el BIME Bogotá y ahora reúnen instrumentos tradicionales como la txalaparta y el xilófono; con el arsenal de ritmos digitales y secuencias de sintetizador que caracterizan a los colombianos.

San Pascualito Rey (México)

Surgida de su reciente etapa compositiva, “Hurácán” potencia todas las ideas que la banda ha explotado alrededor de la idea del dark guapachoso y el resultado es magnífico. La parte rítmica se ha acelerado y se destaca el trabajo en la guitarra de Vicente Jáuregui. Aquí el rock latino se muestra con toda su exuberancia y posibilidades estéticas.

Becerros (México) “Vives”

Surgidos de las cenizas de La Verbena Popular, este grupo está destinado -todavía- a convertirse en un madrazo de gran impacto, pues concentran ese sonido de las norteñas con una gran apertura musical que se resiste a las etiquetas, pero que tiene ánimo rockero, por lo libres y desenfadados. Ellos representan al Monterrey de hoy día.

Romeo Santos (feat Rosalía) “El pañuelo”

Tras ser despreciada por muchos años, la bachata se encuentra en la cresta de la ola y es por ello que el regreso del líder de Aventura en solitaria está marcado por la exquisitez de Rosalía en un tema para curar las penas y curarlas en la cama. La catalana aporta un toque flamenco en la introducción y con ello le agrega un interés adicional a la canción.

Lng Sht (México) “Lluvia”

Si en el pasado el rapero de Quintana Roo optó por soltar un “todo va a estar bien”, aquí da un viraje de 180 grados y narra muchas de sus desventuras para terminar con un “todo va a estar mal”. Sus rimas siguen tan frescas como siempre, pero se nota que ha avanzado muchísimo también en lo musical.

David Bowie (Inglaterra) “Starman” (Top of the pops version mix 2022)

El repertorio de “El duque blanco” parece inagotable y sus allegados también buscan darle nuevos tratamientos mediante el apoyo de la tecnología actual. Es así como escuchamos el resultado de procesar el audio de cuando apareció en el legendario programa televisivo inglés. Aunque la canción sea bien conocida, las herramientas del presente desvelan aristas inéditas.

The National (feat. Bon Iver) (Estados Unidos) “Weird Goodbyes”

El encuentro de dos clásicos contemporáneos y si, muy seguidos por un público adulto -¿acaso de verdad importa eso?-. La banda de Ohio desborda talento para hacer un indie sumamente sentimental y que cala tan hondo como los susurros del gran Justin Vernon. No podía salirse otra cosa, que una gran canción de media velocidad que va conquistando paulatinamente nuestras emociones y sensibilidad.

Moren (España) “Guantanamera”

Tomando el nombre de la mundialmente famosa canción cubana, una joven española hace una canción de arreglo casi minimalista que deja en claro la total validez del “menos es más”; se trata de una interpretación contenida pero emotiva que tiene su encanto poético y sabor a agua salada. Se agrega a la lista de temas dedicados a esa ciudad maravillosa que es La Habana.

Uke (España) “Hinojo”

Desde Valencia en España, Roberto Martín y Laura Soriano hacen un pop oscuro escanciado con country noir que puede resultar muy embriagador. “Hinojo” es una joyita de culto que está inserta en el álbum Au revoir Les Enfants y que hará las delicias de los fans de Nacho Vegas y Diego Vasallo. Un remanso para cerrar este cabareteo.

