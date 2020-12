Habrá quien diga que es porque son chicas, pero hay algo que es incuestionable y que honestamente va más allá de los clichés de género: las suizas Burning Witches tienen talento. No en balde sacaron 900 copias exclusivas de un nuevo EP llamado The Circle Of Five, y está a punto de agotarse. Es más, se vendieron más del 70 por ciento de copias en pre venta, así que algo habrán hecho bien ¿no?

TXT:: Luis Jasso

De entrada, su marca de Heavy Metal es agresiva, afortunadamente no cayeron en los clichés o de las voces guturales o las sinfónicas. Su ataque a dos guitarras por momentos recuerda los discos viejos de Metal Church y la vibra general se siente cruda y directa: tal cual como solía ser el Heavy Metal. En alguna reseña alguien escribió que los riffs eran una mezcla de Mercyful Fate y Judas Priest, así que al menos hay indicadores claros de por donde va el sonido.

Además de un muy buen oído para la melodía, las guitarristas tienen una gran capacidad en sus instrumentos, lo cual es importante para el tipo de música que tocan. Además, también le sacan provecho a su juventud y belleza, y a pesar de que no enseñan de más, su atiendo es una mezcla muy bien lograda de heavy y sensual, que definitivamente no sobra. Pero lo importante es la música, y ahí, nuevamente, las chavas destacan.

Aunque a principios de este año lanzaron su tercer larga duración, Dance With The Devil, las brujas pusieron en circulación este nuevo hechizo a modo de EP del cual comentaron lo siguiente: “Ustedes amigos son maravillosos. El disco apenas salió y está a punto de agotarse. Eso está loquísimo y nos abruma de buena manera. En verdad agradecemos su apoyo, ahora estamos más motivadas para preparar un nuevo disco”.

Así, el siempre exigente mundo del metal tiene esta oferta interesante que llegó desde Suiza y que parece que se va a establecer sin mayor problema. Los riffs hablan por sí mismos, lo único que hay que hacer es entrarle y disfrutar. ¡Altamente recomendable!