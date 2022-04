Se trata de una de esas historias de una banda con gran calidad que jamás saltó a las grandes ligas de la industria, pero vale preguntarse: ¿en verdad lo necesitaba? Built to Spill son del estado norteamericano de Idaho y han hecho lo suyo desde 1992. Hay que decir que el espíritu de su líder, Doug Martsch, es casi inquebrantable.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Ya van por su décimo álbum, pero es cierto que entre Untethered Moon (2015) y Built to Spill Plays the Songs of Daniel Johnston (2020) hubo un impasse de 5 años, pero vaya manera de volver a través de un homenaje a un estandarte tan querido del arte musical más puro.

Built to Spill siempre se han decantado por un indie rock eminentemente guitarrero y han sabido encajar buenas melodías en medio de toda esa maraña eléctrica -¡eso los ha destacado!-. Ahora está listos para acometer con su disco que completa la decena y al que han titulado When the Wind Forgets Your Name.

Además, vendrá el 9 de septiembre, a través del legendario discográfico Sub Pop, con el que acaban de firmar. Para realizar el anuncio del disco nuevo han presentado “Gonna Lose”, que arranca a punta de guitarras, como es la fiel costumbre de la banda y antes de que acometa la voz aguda de Doug, quien también fungió como productor.

When the Wind Forgets Your Name estará conformado por:

“Gonna Lose”

“Fool’s Gold”

“Understood”

“Elements”

“Rock Steady”

“Spiderweb”

“Never Alright”

“Alright”

“Comes a Day”

