La banda americana Built To Spill siempre ha mostrado su gran amor y admiración por el fallecido Daniel Johnston. Y hace unos meses anunciaron que realizarían un álbum tributo a Johnston, del que ahora nos comparten otro adelanto con la canción Mountain Top.

Las influencias que tuvo Daniel en la agrupación son muy notorias, especialmente en este nuevo cover. En el que a pesar de que la banda le pone de su estilo, este no termina alejándose mucho de la versión original. Manteniendo un poco ese único y característico sonido que le daba Johnston a cada una de sus canciones.

Este cover vendrá incluido en el álbum Built To Spill plays the songs of Daniel Johnston. El que originalmente estaba programado para el mes de mayo, sin embargo hace unos días anunciaron que su estreno sería re programado para el próximo 12 de junio a través de Ernest Jenning Record Co.

Según anunciaron, el disco tributo contará con 11 canciones en total, entre las que también se encuentran Honey I Sure Miss You, Good Morning You y Fish. Ya anteriormente también nos habían compartido adelantos con las canciones Bloody Rainbow y Life In Vain. Las cuales puedes encontrar en su canal de YouTube o en su cuenta de Bandcamp.

Built To Spill fue una de las bandas que tuvo el honor de salir de tour con Daniel Johnston. Esto durante su Hi How Are You Tour en 2017, siendo los encargados de abrir algunos de sus shows. Y algunos años antes, nosotros fuimos los que tuvimos el honor de contar con la presencia de Daniel en Festival Marvin.

Ya puedes pre-ordenar Built To Spill plays the songs of Daniel Johnston dando click aquí.

Foto de portada tomada de las redes sociales del artista.