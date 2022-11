Brockhampton ha compartido un nuevo adelanto de su próximo y último material discográfico.

A inicios de este año, la agrupación liderada por Kevin Abstract canceló una gira que tenía programada y confirmó que tras su presentación en Coachella, tomaría un descanso indefinido. Sin embargo, justo en el marco del festival californiano, Brockhampton reveló que todavía lanzaría un disco más antes de despedirse.

Es así como el día de hoy la banda presentó “The ending”, el segundo adelanto de su nuevo álbum The family, en el cual encontramos únicamente a Kevin aventando versos sobre cómo convirtió sus amistades en un negocio y lo cansado que está del drama con un sample de “Let me be the one” de Willie Hutch acompañando su voz.

Además, el estreno de este tema se complementó con un videoclip dirigido por Joshuah Melnick, donde aparece Kevin Abstract haciendo destrozos en un tipo de bar clandestino. Después, el guardia de seguridad lo saca del lugar a empujones mientras sus demás compañeros de Brockhampton se relajan y juegan billar en una sala.

“The ending” junto con “Big pussy” ya se encuentran disponibles en plataformas digitales como los primeros sencillos de The family, el cual se estrena el próximo 17 de noviembre. Pre-ordénalo dando click aquí.

Foto de portada vía YouTube.