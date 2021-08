Como mencionamos anteriormente, el tema de las vacunas está empezando a causar uno que otro estrago social y en el mundo de la música, este tema comienza a separar a las personas, pues ahora el legendario guitarrista Brian May no está de acuerdo con la postura de Eric Clapton sobre la vacuna contra COVID-19.

A pesar de no recomendar y confiar en las vacunas, Eric ya está vacunado desde hace un tiempo. De hecho, el guitarrista se aplicó la dosis de la empresa Astrazeneca, la cual le produjo algunos efectos secundarios, pero nada realmente grave, por lo que su posición al respecto es un tanto irónica.

Además, Clapton se ha mostrado en contra de los cierres que se han suscitado en Reino Unido desde el inicio de la pandemia, y recientemente, anunció que cancelará todos sus conciertos en los cuales se pida algún comprobante de vacunación, como el famoso “pasaporte” NHS, pase que está siendo adoptado por varios países al rededor del mundo.

Ante esto, Brian May, quien además de haber sido parte de Queen es un hombre de ciencia (pues el artista es un astrofísico), puso los ojos en blanco al enterarse de las declaraciones de Clapton y esto fue lo que dijo al medio The independent: “Existe mucha evidencia que demuestra que la vacunación ayuda. En general, ha sido algo muy seguro. Siempre habrá algún efecto secundario con cualquier medicamento que tomes, pero para ir por ahí diciendo que las vacunas son un complot para matarte, lo siento, eso para mí demuestra que no estás razonando bien”.

También, recalcó que a pesar de considerar a Clapton como un héroe, no está de acuerdo con él: “Amo a Eric Clapton, es mi héroe, pero tiene puntos de vista muy distintos a los míos en muchos sentidos. Es una persona que piensa que está bien dispararle a los animales por diversión, así que tenemos nuestros desacuerdos, pero nunca dejaría de respetar al hombre. Gente anti-vacunas, lo siento, creo que están mal”.

Crédito foto de portada: Instagram Brian May