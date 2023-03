boygenius estrena video dirigido por Kristen Stewart

El día de hoy el trío publicó su tan esperado disco debut the record, acompañado de un audiovisual que realizó bajo la dirección de Stewart, actriz que seguro reconocerás por largometraje como Twilight y Spencer. Titulada the film, la pieza está conformada por tres historias musicalizadas por los primeros tres sencillos que boygeniuslanzó previo al estreno del álbum: “$20”, “Emily I’m sorry” y “True blue” (además de un fragmento de “Without You without them”).

A lo largo de 14 minutos, the film entrelaza las tres historias, o más bien, los sueños de cada una de las integrantes de boygenius, los cuales presentan una pesada dosis de sentimientos profundos y momentos surrealistas que se complementan con los temas que se exploran en las canciones. Al final, como en casi todo su trabajo, el punto más importante es la amistad y amor une a Dacus, Baker y Bridgers.

Recuerda que the record, el primer álbum de larga duración de boygenius, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Además, la banda tienen planeado salir de tour por Norteamérica, las fechas e información sobre boletos lo puedes checar en su sitio web.

Échale un vistazo a the film: