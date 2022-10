La banda japonesa Boris eligió a la Ciudad de México para culminar su gira Heavy Rock Breakfast a través de Norteamérica, en compañía de Nothing. Así, a 30 años de su nacimiento, Boris llegaría a House of Vans, lugar que los recibió con una larga fila de fans y curiosos que bajo la lluvia aguardaron hasta el final con tal de entrar y disfrutar del poder de los altavoces.

TXT y FOT:: Antonio Moreno

Nothing destapó las bocinas con la punzante canción “Say less“, luego de que una voz femenina cantara algunas frases en solitario, mismas que desde el segundo piso de la casa no se reconocían. Boris estaba ahí, en el cuarto de videojuegos, debajo del GAME OVER neón que matizaba de rojo la presencia oscura de Atsuo, Wata y Takeshi; así, sentados de izquierda a derecha en un sillón a la medida.

Con motivo de la entrevista agendada con Marvin, un ciudadano japonés (que sabe un alto porcentaje de español por vivir en la CDMX) se ofreció a operar como traductor. Sólo Atsuo, el cantante y baterista del trío, sabía algunas frases en inglés. Sus compañeros únicamente hablaban japonés. Juntos balanceaban sus cuerpos hacia el frente; comenzaba el cruce de palabras.

Al trío japonés se le pregunta qué significa para Boris la densidad del tiempo, tanto en su vida como en la música que compone. Atento, el traductor anota la pregunta y vuelve al combo. Atsuo toma la batuta y responde (a través del políglota que limita la profundidad de la conversación debido al resumen de lo dicho en vivo): “Trabajamos desde hace mucho tiempo, y es la música la que nos invita a tomarnos lapsos necesarios para poder componer nuevas canciones. Estamos agradecidos de haber durado décadas en este proceso”.

Boris ha pasado un buen tiempo componiendo música, es verdad. Actualmente cuenta con 28 álbumes de estudio, siendo W y Heavy Rocks los más recientemente lanzados. Según los mismos músicos, lo que hacen es rock pesado. No quieren encasillarse en una palabra que defina la inspiración andante de su música. Sin embargo, en W escuchamos un ambient cavernoso que goza de la potencia de las guitarras; mientras, en Heavy Rocks (el tercero de ellos, pues lanzan un Heavy Rocks cada 10 años) suena una música a la que no quieren llamarle metal, sino un rock que se abstrae del drone hasta lo progresivo de sus tonalidades.

A los japoneses les inspira la moda, pero “primero creamos la música y después nos vestimos”, afirma Atsuo desde sus labios negros cubiertos por la cortina de su cabello teñido. Habla hacia el cielo y la mano derecha se eleva junto a sus palabras. “La música nos lo enseñó todo, y el fashion también”, dice. Respecto al evidente revival que mantiene el género shoegaze desde 2010, Atsuo declara que es de las mejores sonoridades que se pueden hacer actualmente. A la izquierda de éste, Takeshi se peina con una mano y comienza a hablar, mientras el traductor agrega por el guitarrista: “Me encanta el shoegaze, especialmente la banda Nothing, es la mejor del género. Su música viene del hardcore y eso la hace más fuerte y real; es única”.

Sobre la ampliación musical de Boris, Atsuo retoma la palabra y cuenta: “Para crear una canción, primero componemos la melodía y después pasamos a los arreglos y la letra. El futuro de nuestra música avanza en una dirección parecida, como las plantas y los animales de la Tierra: evolucionan, pero no cambian mucho. Estos seres vivos desarrollan nuevas funciones o se integran a ecosistemas diferentes, lo mismo pasa con la nueva música. Las bases ya están hechas, sólo se adaptan a las novedades, a las necesidades del tiempo”.

“La música ahora es más compleja, pero durante estas décadas nosotros le hemos dado mucha importancia a las bases del shoegaze y drone por su simpleza. La música nos enseña todo y también nos da una lección emocional”, culmina el traductor de Atsuo, mientras el cantante medita en silencio.

A Boris le gusta mucho la Ciudad de México, en especial su gente, y admira la diversidad de las bandas y la fortaleza de la escena independiente, algo que, según los músicos, no sucede tan a menudo en Japón. Un día antes de su presentación en House of Vans fueron a una función de Lucha Libre; quedaron impactados por la energía de los “personajes” y el descontrol de los fanáticos; de nuevo, cuentan, algo que jamás sucedería en su tierra.

Boris. Una banda de corazón enérgico, como la Ciudad de México, que no se siente alejada de esta cultura por la barrera del idioma. “Así es nuestra música, a veces no sabemos qué tenemos que hacer para componer, pero entendemos que debemos sentir”, finaliza el combo.