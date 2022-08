Ahora sí Timothée Chalamet nos agarró de sorpresa, ya que hace unos momentos liberó el primer adelanto de Bones and all, su nueva película con Luca Guadagnino.

Tras el gran éxito que fue Call me by your name, el cineasta y Chalamet vuelven a trabajar juntos para una nueva adaptación cinematográfica de la novela de Camille De’Angelis. La historia, descrita como un romance caníbal, sigue los pasos de un joven y su enamorada, una chica que aprende a sobrevivir en los márgenes de la sociedad, quienes emprenden “una odisea que los lleva a atravesar carreteras, pasadizos ocultos y trampas de la América de Ronald Reagan”; el problema es que a pesar de sus mejores esfuerzos, todos los caminos conducen de regreso a sus aterradores pasados ​​y a una posición final que determinará si su amor puede sobrevivir a su otredad.

“¿Crees que soy una mala persona?”, dice Timothée Chalamet en el avance. “Todo lo que sé es que te amo”, le responde la chica. El breve clip también intercala escenas de la pareja disfrutando su travesía por las carreteras de Estados Unidos con oscuras imágenes de lo que parece ser su pasado.

Además de Chalamet, Bones and all también cuenta con la participación de Taylor Russell y Mark Rylance. Cabe mencionar que el guión estuvo a cargo de David Kajganich, guionista de Suspiria, por lo que ya te podrás imaginar lo poderoso e intenso que viene el largometraje.

Respecto a este proyecto y su reunión con Timothée Chalamente, en un comunicado de prensa, el director Luca Guadagnino comentó: “Es fantástico, tiene un gran desempeño y verlo volar como lo está haciendo ahora, me hace sentir orgulloso. Este personaje es algo muy nuevo para él, tanto entrañable como desgarrador”.

Bones and all se estrenará en el Festival de Cine de Venecia y posteriormente, en noviembre, llegará a las salas de cine del mundo entero. Acá puedes checar el avance:

LUCA GUADAGNINO’S BONES AND ALL 🩸🩸🩸 pic.twitter.com/Q1ErygQvGF — Timothée Chalamet (@RealChalamet) August 10, 2022

