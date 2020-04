Bon Iver es una de las bandas que ha mostrado apoyo por Bernie Sanders, quien actualmente se encuentra compitiendo por la presidencia de Estados Unidos. Y recientemente Justin Vernon, frontman de la banda, participó con un pequeño show durante un livestream del senador acerca del Coronavirus.

Durante la presentación que dió desde su hogar, además de interpretar algunas de sus ya conocidas canciones como Towers y Blood Bank, Justin estrenó un nuevo tema titulado Things Behind Things Behind Things. Así como también hizo un cover de With God On Our Side de Bob Dylan en un solo de guitarra.

En el livestream Bernie Sanders estuvo discutiendo sobre la situación que se está viviendo por la pandemia de COVID-19, dando a conocer sus prioridades durante la crisis y el próximo paquete de ayuda. Soccer Mommy también fue parte del evento.

Te dejamos a continuación el video completo. Bon Iver comienza a partir del marcador 1:02:06 y la nueva canción en el 1:10:44.

Ya a finales de enero, Bon Iver había realizado un concierto junto con Vampire Weekend en apoyo a la campaña de Bernie Sanders. “Hay promesas en nuestro lenguaje constitucional que están siendo reemplazadas por el dinero y la codicia de este país; creo que el Senador Sanders es el único que tiene la sangre, experiencia, coraje y espíritu para comenzar a eliminar estos obstáculos de la libertad”, explicó sobre su postura.

Por otra parte, Bon Iver tuvo también que posponer su tour que tenía planeado realizar por Europa a causa de la pandemia de Coronavirus. Y lanzaron una reedición especial de su álbum Blood Blank por su décimo aniversario.

Foto de portada tomada de las redes sociales del artista.