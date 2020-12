Bob Dylan ha llegado a un acuerdo histórico con Universal Music para vender todo su catálogo de composiciones, es un trato que se cree que ronda los $300 millones.

De acuerdo a el New York Times, el ícono de la música vendió su catálogo completo por $300 millones (£ 225 millones), lo que le dio a Universal la propiedad de más de 600 canciones que abarcan un período de casi seis décadas.

Incluye clásicos cimentaron la carrera profesional como “Blowin” in the Wind “,” The Times They Are A-Changing “y” Like A Rolling Stone “, hasta llegar a” Rough and Rowdy Ways “de 2020.

Si bien esta venta significa que Universal ahora controla uno de los catálogos más famosos de la historia de la música, Bob Dylan también figura como el compositor principal en la gran mayoría de los temas, lo que significa que Universal no tiene que compartir los próximos ingresos con ningún otro artista.

“No es ningún secreto que el arte de escribir canciones es la clave fundamental de toda buena música, ni es un secreto que Bob es uno de los más grandes practicantes de ese arte”, dijo Lucian Grainge, director ejecutivo de Universal Music Group. en un comunicado confirmando el trato.

Jody Gerson, director ejecutivo de la división editorial de Universal, agregó: “Representar el cuerpo de trabajo de uno de los mejores compositores de todos los tiempos, cuya importancia cultural no puede ser exagerada, es tanto un privilegio como una responsabilidad”.

