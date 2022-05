Hay canciones que tienen un rango mítico, que forman parte de la historia de la historia de la música universal y que trasponen incluso su afamado sitio dentro del rock; una de ellas es “Subterranean Homesick Blues”, que Bob Dylan, el genio musical nacido en Duluth, Minnesota, grabó el 14 de enero de 1965 y luego lanzada como sencillo el 8 de marzo del mismo año.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Dos semanas después formó parte del álbum Bringing It All Back Home, que se publicara dos semanas después en ese mismo marzo del 1965. “Subterranean Homesick Blues” tenía un vínculo con la obra del inmenso escritor beatnik Jack Kerouac en la temática y una conexión con “Taking It Easy”, una pieza compuesta entre sus admirados Woody Guthrie y Pete Seeger.

El audiovisual original del tema fue incluido en el documental Don´t Look Back, dirigido por D.A. Pennebaker, y que se estrenó también en el año de su aparición. En la versión original se usaban tarjetas para ilustrar el tema, recurso que ahora se retoma.

Este año, Bob Dylan cumple 60 años grabando para Columbia y es por ello que como parte de la celebración se estrena una versión 2022 del video con las aportaciones de personajes como Patti Smith, Bruce Springsteen, Cey Adams y Wim Wenders.

“Subterranean Homesick Blues 2022” apenas se estrenó como parte de los eventos inaugurales del Centro Bob Dylan en Tulsa, Oklahoma y que comenzará a recibir visitas a partir del 10 de mayo. De manera complementaria a esos 60 años como artista de grabación también se abrió el portal www.dylan60.com, que irá albergando diversos materiales de antología.

