Blur comparte los detalles de su nuevo disco: ‘The ballad of Darren’

Como ya te lo habíamos informado, este año Blur regresará oficialmente a los escenarios tras casi una década de ausencia. Pero la buena nueva es que su comeback no sólo involucra una gira, sino también un nuevo material discográfico que, según informó la banda, llevará por título The ballad of Darren.

A través de un comunicado, Damon Albarn, frontman de Blur, describió este proyecto como “un disco de réplica, una reflexión y un comentario sobre dónde” se encuentra ahora el combo. Además, se reveló que The ballad of Darren fue producido por James Ford, quien ha trabajado con bandas como Arctic Monkeys, HAIM y Florence + The Machine.

El próximo álbum de Blur se lanzará en streaming el 14 de julio de 2023. Pero, en lo que esto sucede, la banda compartió un breve adelanto con el sencillo “The narcissist”, el cual ya puedes escuchar en todas las plataformas digitales.

Acá te dejamos el tracklist oficial de The ballad of Darren: