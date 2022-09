Por estos días Blood Orange anda muy ocupado como abridor de la serie de conciertos que está dando Harry Styles en el Madison Square Garden, pero ello no le ha sido obstáculo para que no se haya puesto a trabajar en música nueva, al que no ha ocurrido desde el 2019 cuando editó Angel’s Pulse.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

En ese lapso no perdió vigencia alguna pues remezcló a gente como el mismísimo Sir Paul McCartney y aparece colaborando con artistas tan variopintos como Park Hye Jin y Blackhaine; actualmente, la figura de Blood Orange es la de alguien absolutamente respetado y apreciado por el gremio y que se ha encaramado como una figura del soul y el R&B más futuristas.

Mientras tanto no se quebró la cabeza para titular a su siguiente EP, que se conocerá simplemente como Four Songs, y del que adelantó “Jesus Freak Lighter”, que es marcado por las percusiones programadas, pero sin perder la sedosidad que le caracteriza.

En Four Songs aparecerán otros nombres para preservar esa parte colaborativa que tanto le gusta a Blood Orange; por allí escucharemos a Erika de Casier, Eva Tolkin e Ian Isiah en una obra que comenzará a girar el próximo 16 de septiembre y que estará conformado por:

“Jesus Freak Lighter”

“Something You Know”

“Wish”

“Relax & Run”

