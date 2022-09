En Blur había -y hay- talento para repartir por doquier y Graham Coxon -su guitarrista- es un tipo que transpira arte hasta por los codos y que ya ha incursionado también en el comic a través de Superstate, además de estar a punto de publicar su primera novela, titulada Verse, Chorus, Monster!, que llegará el 6 de octubre.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Pero no se detiene y anda con todo, pues ha compuesto música para las dos temporadas de la serie The End of the F***ing World y está listo para hacer debutar a una nueva agrupación a la que ha puesto por nombre The WAEVE, y que conforma con Rose Elinor Dougall, quien tiene un pasado como parte del grupo The Pipettes.

Juntos han puesto en circulación “Can I Call You”, que comienza lentamente -vibrando- hasta detonar un estallido de energía poderosa y mucho nervio y en la que además Graham Coxon toca el sax -como lo hará en todo el disco-. Se trata de una canción con mucho brío y urgencia.

“Can I Call You” se suma a un par de anticipos: “Something Pretty” y “Here Comes The WAEVE”, que fueron dejando constancia del poderío de estos nuevos temas que en nada se parecen a lo que hacía con Blur.

Para escuchar completo a un álbum epónimo habrá que esperar hasta el 3 de febrero del año que viene, cuando, a través de Transgressive Records, se edité la incursión de un par de artistas que han encontrado la manera de complementarse y que juntos han entrado en estado de gracia.

