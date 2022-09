Las chicas de BLACKPINK continúan rompiendo récords, ahora gracias al estreno de su tan esperado nuevo álbum de estudio.

El pasado 16 de septiembre el famoso grupo de K-Pop regresó con su segundo material discográfico, BORN IN PINK, el cual le ha hecho desbloquear un nuevo logro en la historia de la música. De acuerdo con Billboard, el disco de BLACKPINK debutó en la primera posición de su lista Top 200, la cual se dedica a clasificar los álbumes más populares de Estados Unidos.

Según se informó, fueron 102,000 unidades las que las chicas surcoreanas alcanzaron durante la primera semana de lanzamiento de BORN IN PINK, por lo que rompieron dos récords: se convirtieron en el primer grupo femenino de K-Pop en encabezar el Billboard 200 y en el primer grupo exclusivamente de mujeres en alcanzar la primera posición de la tabla desde 2008, cuando Danity Kane debutó Welcome to the dollhouse.

Además, se confirmó que el nuevo éxito de BLACKPINK es el tercer proyecto originario de Corea del Sur que alcanza el primer lugar en Billboard, tan sólo en lo que va de 2022. Los primeros en lograrlo fueron fueron BTS con Proof y Stray Kids con Oddinary.

BORN IN PINK es el segundo disco del combo en obtener un lugar dentro del conteo Billboard 200. En 2020, las chicas llegaron a la segunda posición de la tabla gracias a su primer material discográfico THE ALBUM.

