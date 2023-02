Después de muchas especulaciones, la reconocida agrupación de K-Pop ha confirmado que su Born Pink World Tour también llegará a tierras mexas. De acuerdo con una publicación en redes sociales, el concierto de BLACKPINK tendrá lugar el próximo 26 de abril en el Foro Sol de la Ciudad de México.

La venta general de boletos arrancará el 9 de febrero de 2023 a través del sitio web de Ticketmaster. Sin embargo, y mucho ojo aquí, en esta ocasión los fans tendrán la oportunidad de comprar sus entradas antes que todos durante la venta BLINK MEMBERSHIP, la cual se realizará el 7 de febrero.

Para tener el chance de participar en la venta de fans debes unirte al BLINK MEMBERSHIP en Weverse shop y vez ahí, registrarte para la preventa de México. De igual forma, toda la información la puedes consultar en el sitio web de la banda.

BLACKPINK llegará a nuestro país para presentar su más reciente álbum de estudio, Born pink; además, tendremos la oportunidad e escuchar por primera vez algunos de sus más grandes éxitos como “How you like that” y “As if it’s your last”.