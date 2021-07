Sindri Eldon, hijo de Björk, volvió a ser tema de conversación en redes sociales, luego de que resurgiera una vieja entrevista en la que asegura ser mejor compositor que su mamá.

Sí, tal y como lo lees. Hace más de una década, durante una entrevista Eldon declaró que era mejor compositor y letrista que el 90% de los músicos islandeses, incluyendo a la misma Björk. Y para su mala suerte, estas palabras volvieron a aparecer en internet creando gran debate entre los internautas.

Ante el revuelo, según informó Inside Hook, Sindri Eldon creó un hilo en Twitter aclarando sus palabras y posteriormente decidió eliminar su cuenta. “Ok. Primero hay que decir que esto fue hace 15 años. Yo era un idiota en ése entonces, bebía mucho y tenía una relación tóxica. Tenía un gran peso en los hombros y realmente no sabía cómo lidiar con ello”, escribió el hijo de Björk.

“La entrevista que se cita fue hecha por correo electrónico por un tipo llamado Bob Cluness que era mi amigo en ese momento, por lo que las respuestas estaban destinadas a ser un poco irónicas y bromistas. Estaba muy amargado y enojado, sí, pero también estaba paveando”, continuó.

Y agregó: “ El contexto realmente no se refleja muy bien en una entrevista escrita y lo sé ahora, pero en mis 20 años realmente no entendía esto. La ira, el autodesprecio y el auto-sabotaje son cosas con las que he luchado mucho en mi vida. Como a todos los que les gustan sus padres, crecí queriendo ser como ellos, pero lo hicieron parecer tan fácil, así que realmente no me esforcé como debería”.

“Otra cosa que parece evidente en teoría es que cuando te callás y dejas de sacar material y hacer entrevistas, nadie se da cuenta; todavía te juzgan por lo que dijiste antes. En algún momento me di cuenta de lo auto-saboteador que es hacer entrevistas de mierda y lanzar álbumes de mierda, así que me detuve”.

“Pero la gente todavía te trata como si esa mierda te definiera. ¿Recordás una cosa estúpida que dijiste hace 10 años? ¿Han cambiado tus pensamientos / sentimientos sobre eso desde entonces? Por supuesto que sí, pero si nadie te pregunta al respecto, simplemente asumirán que todavía eres ese mismo estúpido”, comentó.

Finalmente, Sindri Eldon reitera que ya no es la misma persona que dio esa entrevista y optó por desaparecer de redes sociales, al menos por ahora.

Y si no estás familiarizado con la música del hijo de Björk, te dejamos por acá una canción:

Foto de portada tomada del Instagram de Björk.