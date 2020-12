Ahora sí oficialmente Billie Eilish dio inicio a la época navideña con un especial cover de “Silver Bells” que interpretó acompañada de su hermano Finneas.

Como era de imaginarse, Eilish y Finneas le pusieron de su toque a esta interpretación del clásico navideño, la cual además ambientaron un con escenario muy adecuado a las épocas festivas con pinos llenos de nieve y demás adornos.

Esa presentación de Billie Eilish formó parte del concierto iHeartRadio Jingle Ball 2020 que por esta vez se realizó de manera totalmente virtual. Además del cover, la cantante también interpretó sus dos más recientes sencillos, “My Future” y “Therefore I Am”.

Con esto, Billie da inicio a la serie de actividades especiales que tiene planeado realizar para celebrar las épocas navideñas. Entre estas se encuentra también el lanzamiento de su programa de radio, The Holiday Edition, a través de Apple Music 1 y su participación en el décimo concierto anual Home For The Holidays de Cyndi Lauper, en el que también participarán Taylor Swift y Phoebe Bridgers.

Así que no dejes de mantenerte al pendiente de Billie Eilish que a lo largo de diciembre nos estará llenando de puro buen contenido navideño.

Te dejamos a continuación su cover de “Silver Bells”: