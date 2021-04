Luego de tanto misterio en los últimos días, Billie Eilish finalmente ha confirmado el lanzamiento de su nuevo material discográfico titulado Happier than ever.

De acuerdo a un comunicado de prensa, para éste nuevo disco no contaron con la participación de ningún compositor ni productor externo, sino que fue escrito en su totalidad por Eilish junto con su hermano y colaborador Finneas, quien también se encargó de producirlo en Los Ángeles.

“Ésta es mi cosa favorita de lo que he creado y estoy muy emocionada y nerviosa y ansiosa por que lo escuches. Ni siquiera puedo explicarlo. Nunca sentí tanto amor por un proyecto como por este. Espero que lo sientas igual que yo”, escribió Billie Eilish en un post en Instagram.

Happier than ever incluirá un total de 16 canciones, entre las que se encuentran los sencillos previamente lanzados: “My future” y “Therefore I am”. Además de que, según anunció, el 29 de abril liberará otro adelanto.

El nuevo álbum de estudio de Billie Eilish llegará el próximo 30 de julio a las plataformas digitales. Asimismo se pondrán a la venta en unos box-sets deluxe y súper deluxe, en vinilos de colores, casete y CD. Cualquier formato ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Tracklist Happier than ever:

1. Getting Older

2. I Didn’t Change My Number

3. Billie Bossa Nova

4. My Future

5. Oxytocin

6. GOLDWING

7. Lost Cause

8. Halley’s Comet

9. Not My Responsibility

10. OverHeated

11. Everybody Dies

12. Your Power

13. NDA

14. Therefore I Am

15. Happier Than Ever

16. Male Fantasy

Créditos foto de portada: Kelia Anne MacCluskey / Cortesía.