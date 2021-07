Billie Eilish está por publicar su segundo material discográfico Happier than ever y junto con él, también llegará un especial concierto a la plataforma de Disney Plus.

Titulado Happier than ever: A love letter to Los Angeles, el filme promete envolver a los fans en una experiencia surreal con una puesta en escena que incluye detalles animados que rinden tributo a la caótica ciudad Californiana, en dónde Billie Eilish nació y creció.

El concierto fue filmado desde el Hollywood Bowl de Los Ángeles bajo la dirección de Robert Rodríguez, convirtiéndose en el primer y único show en el que la joven cantante interpretará de inicio a fin esta nueva colección de canciones.

Hablando sobre este gran proyecto, en un comunicado Billie Eilish explicó: “Poder presentar mi álbum de esta manera y dedicarlo a la ciudad que amo y en la que crecí es muy emocionante para mí. Espero que les encante”.

Por supuesto que el show contará con la participación de su hermano y colaborador Finneas, así como también tendrán especial aparición el Coro Infantil de Los Ángeles y la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles.

La cinta se estrenará en la plataforma de streaming de Disney Plus el próximo 3 de septiembre. Mientras que el disco Happier than ever llegará el 30 de julio.

Te dejamos a continuación el primer vistazo del concierto:

Foto de portada tomada del Facebook de la cantante.