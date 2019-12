Biff Byford lanzará su primer disco como solista el próximo año. El anunció lo dio a través de su cuenta de Facebook y lo acompañó el video oficial del tema School of Hard Knocks.

Biff Byford es leyenda porque ha estado al frente de Saxon desde que editaron su primer demo en 1978. No tiene nada que probarle a nadie excepto a si mismo y por eso decidió que el próximo 21 de febrero sacará su primer disco solista, School of Hard Knocks. El material será editado por el sello Británico Silver Lining Records, mismo que es actualmente hogar de Diamond Head, Morbid Angel, Annihilator, Girlschool y sí, Saxon.

El primer video sencillo es sobre el tema homónimo al disco, uno cuya letra, según Biff, es autobiográfica. En la descripción del video se explica que Biff se ha ganado el derecho a ser considerado el bardo heavy metalero del norte de Inglaterra, esa tierra que es todo lo que se conoce gracias a Game of Thrones y mucho más.

Para grabar el tema, Byford contó con la colaboración de Fredrik Åkesson (Opeth) en la guitarra (aunque el propio Biff también tocó algunos riffs), Christian Lundqvist en la batería y Gus Macricostas en el bajo, aunque en el resto del disco aparecen también nombres como los de Phil Campbell (Motörhead/Phil Campbell & The Bastard Sons), Alex Holzwarth (Rhapsody of Fire and Turilli / Lione Rhapsody) y Nibbs Carter (Saxon), entre otros.

School Of Hard Knocks es la manera en que Byford concretó su viejo anhelo de explorar un poco más allá en el contexto del rock. Es una descripción musical de su vida y sus intereses, tales como la historia medieval. Más que metal, es un disco de Hard Rock con toda la sonoridad británica del género. Quizás por eso, Biff dice que

Ciertamente es un disco en el que canto sobre mi pasado y las cosas que me gustan, pero sobre todo, quería reflejar en estas canciones mi personalidad y mi vida.

Por lo pronto se han concretado una serie de presentaciones que sucederán durante abril próximo, en el Reino Unido. Cada una será ofrecida con el formato Una noche con… y estará dividida en dos partes: En la primera Biff conversará de su vida y su carrera como si fuera una entrevista con público con el presentador y comediante estadounidense Don Jamieson (That Metal Show), luego, tras una breve pausa, saldrá con una banda y tocará temas del disco, algunos covers y, ¿por qué no?, también algunos clásicos de Saxon.

Ya puedes pre-ordenar a través del sitio oficial de Biff Byford.

También puedes escuchar el primer sencillo del álbum, está disponible en plataformas digitales.