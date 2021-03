Para conmemorar el Mes de la Historia de la Mujer de este año, Beyoncé compartió un mensaje rindiéndole tributo a algunas de sus compañeras de la industria musical.

Con una publicación en su website bajo el título de Women’s History Month: The Entertainers, la cantante honró a las mujeres mujeres artistas y grandes del deporte que “estuvieron a la altura de la ocasión ofreciendo hazañas” que hicieron brillar a todas.

El mensaje de Beyoncé venía acompañado de una tabla a blanco y negro con fotografías de sus 20 mujeres elegidas, entre las que se encuentra: Adele; Cardi B; Megan Thee Stallion; Mariah Carey; sus ex compañeras de banda Michelle Williams y Kelly Rowland; Solange; y Michaela Coel, protagonista y creadora de I May Destroy You.

Al entrar al sitio de la cantante lo primero que aparece es una cita de la poeta estadounidense Maya Angelou que dice lo siguiente: “La pregunta no es cómo sobrevivir, sino cómo prosperar con pasión, compasión, humor y estilo.”

“Su pasión y resplandor brillaron en las canchas, escenarios de Zoom, servicios de streaming, televisión, libros, danza y canciones. Nos dieron alegría y nos brindaron escapismo en medio de un año abrumador”, agregó Beyoncé.

Foto de portada tomada del Instagram de la cantante.