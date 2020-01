Luego del lanzamiento de su tercer material de estudio, acompañado de un lleno en el Foro IndieRocks; BETA llegará al Lunario del Auditorio Nacional. Los originarios de Puebla se presentarán este proximo 22 de febrero en el que será su primer show de este 2020. Para esta presentación la banda promete un show desbordado de energía. Será un recorrido musical desde sus inicios, hasta los más nuevo de su repertorio.

¿Cómo van para su show en el Lunario?

Alvaro: Justo estábamos hablando de esto. Ayer fuimos a hacer scouting al Lunario para ver el tema de pantallas, luces, espacios, etc. Va muy bien estamos muy emocionados y nerviosos.

Julián: Estamos muy prendidos.

Musicalmente hablando, ¿están preparando algo especial?

Julián: Sí, grabamos hace poco una canción nueva que vamos a subir antes o un día después del Lunario y la vamos a tocar ahí.

Blas: Vamos a hacer un set completamente nuevo, vamos a darle el toque que siempre hacemos en vivo. Vamos a tocar el show más largo de nuestra carrera y tendremos un par de invitados.

¿Hay alguno de estos invitados que puedan revelar ahora?

Álvaro: Todavía no lo tenemos my definido, nos están confirmando los invitados.

Blas: No podemos cantar nada, todavía.

¿Qué vendrá para BETA luego de un foro tan importante como en Lunario?

Blas: Después del lunario vienen fechas en la República Mexicana. Este será el primer año que sale la banda a Latinoamérica; estamos muy emocionados por eso.

¿Qué países visitarán?

Álvaro: Por ahora sólo podemos adelantar Brasil.

“Firmamento” es el más reciente tema que lanzaron. Platíquenme como surgió esta versión acústica y la colaboración con Kar de Insite.

Julián: llevamos haciendo u rato esta onda de las versiones acústicas y los featurings. Estamos refrescando las canciones del disco pasado con nuevos arreglos y se nos hizo buena onda onda tener un featuring con cada rola. Con Kar nos llevamos muy bien, porque hemos salido de tour con Insite.

¿Como surgió su álbum anterior, Segunda Piel?

Blas: Las letras surgieron a partir del tambor. Creo que eso fue una inspiración primordial. Me quedé muy conmovido por la reacción d ella gente ante un suceso tan fuerte como el que pasó. También empecé a desarrollar el tema del temblor, no sólo en cuestión física, sino en cuestión psicológica. En cuestiones musicales lo hicimos como acostumbramos: cada quien trae un input y lo vamos adaptando. Creo que esa es la esencia del proyecto. A partir de una pequeña semilla vamos desarrollando todo sin perder la esencia inicial.

Luego de Segunda Piel, esperamos nuevo álbum para este año?

Arturo: No sabemos si manejarlo como álbum. Queremos probar diferentes cosas. Estamos probando un nuevo sonido de la banda y arriesgarnos un poco más. Ya veremos si lanzamos un nuevo EP o puros sencillos. Hay mucho material escrito.

Álvaro: De que va a ver música, va a ver.

Tienen mucha experiencia en festivales, pero también en foros grandes donde se presentan ustedes solos, ¿cómo se sientes más cómodos?

Arturo: A mi me gusta mucho cuando es un show de BETA, porque van a vernos. Entonces ahí sí se saben las rolas, ahí sí participan y en la otra versión; sí va gente a apoyarte, pero vas también a ganarte gente que no ha visto o no te conoce. A BETA le funcionan bien los festivales, porque es una buena banda en vivo y si llaman la atención. Los festivales nos han servido para hacer estos shows solos, que son descargas de energía mucho más grandes.

¿Cómo describirían un concierto de BETA?

Julián: Enérgico.

Álvaro: Completamente enérgico y con mucha interacción entre el publico y la banda.

Blas: También hay mucha conexión con la musica y las letras. La gente se van con buen sabor de boca

¿Qué música están escuchando actualmente?

Arturo: World Music. Estoy escudado mucho de eso. Creo que siempre hay un tipo de rock y electrónico que escucho también.

Blas: Yo soy diseñador gráfico y trabajo mucho con músicos también. Cuando estoy diseñando algo con un músico, me gusta clavarme en su música y ahorita me pasó eso con Loli Molina que es una gran amiga mía. Estoy trabajando con una banda nueva que se llama El Viaje de Lázaro y otra que se llama Espumas y Terciopelo.

Julián: Yo ando muy clavado con la música argentina. Desde el trap hasta el rock.

Álvaro: Estoy escuchando mucha música instrumental, me gusta mucho el lo-fi beats. Estoy proceso de combarme una tornamesa. Apenas ayer descubrí una banda que Arturo ya conocía, Russian Circus; están bien buenos.

Desde hace tiempo están explotando esa faceta de productores, ¿les resulta más sencillo trabajar con música de otras bandas?

André: Es un proceso diferente. Depende mucho de los géneros. Me gusta mucho que si estamos componiendo nosotros, dejarle algo a una cabeza externa. Esta cool probar otros lugares. Y cuando te llega una banda, esta chido impregnarle algo que a ti te vibra.