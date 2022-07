La agrupación que inició en un garage de Puebla y posteriormente emigró a la Ciudad de México, lleva once años de trayectoria a través de la cual ha logrado abrirse camino en los oídos de seguidores tan fieles que incluso estos llegan a tatuarse las letras de sus canciones. Esta vez, Beta se prepara para el show más importante de su carrera en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el 30 de julio. La banda presentará un show llamado Busca fuerza, calma el alma, frase que se desprende de “Atlas“, uno de sus singles más representativos.

TXT:: Evelyn Mazon

Para generar expectativa antes del evento, la banda conformada por Blasifer, Álvaro, Arturo y Julian, lanzó recientemente una versión acústica de “Cuentas claras“, esta vez en colaboración con el veracruzano Pehuenche y sobre ello y más hablamos con Álvaro.

¿Cómo lograron convertir una canción con letra melancólica en un track que suena más energético?

Es una rola melancólica pero la progresión de la música es mayor, las progresiones mayores tienden a ser felices, en cambio la original tiene otro tempo y una vibra con otro mood. Invitamos a Pehuenche y le dijimos: ‘inyéctale tu onda y tu personalidad’. Lo admiro mucho, es un gran compositor, esta versión se me hace una rola para un road trip. Nos gusta arriesgarnos y qué bueno que Pehuenche aceptó colaborar con nosotros. A él lo conozco desde que íbamos juntos en la universidad en Puebla, en ese entonces él tenía otra banda y yo estaba también con otro proyecto, pero la vida nos trajo aquí a la Ciudad de México, a reencontrarnos y hacer música juntos, ahora va a abrir nuestro show en el Teatro de la Ciudad.

Acerca de los cambios de ciudades, ¿consideras qué la industria musical está centralizada o Beta hubiera tenido el mismo alcance en Puebla o en otra ciudad?

Está centralizada en ciertos aspectos, afortunadamente o desafortunadamente en la Ciudad de México pasan las cosas, ahí está la gente que trabaja en la industria. Puedes estar en un bar y conoces a alguien que trabaja en una disquera o a integrantes de otras bandas, esas cosas no pasan en Puebla. Pero centralizados totalmente considero que no estamos, porque las redes sociales ayudan mucho para crear música desde cualquier lugar.

¿Cómo funciona la dinámica entre ustedes cuándo graban en el estudio? ¿Qué pasa si no están de acuerdo en algo durante el proceso creativo?

Para el álbum más reciente que hicimos en la pandemia, donde viene “Cuentas claras”, fue la primera vez que produjimos el disco entre nosotros. Anteriormente habíamos estado trabajando con Milo Froideval, pero esta vez, por cuestiones pandémicas, nos metimos al estudio sin él y fue una experiencia muy chida, todos estuvimos en el mismo canal. Todas las ideas son muy bienvenidas, todo se aprueba, después lo ponemos en práctica y decidimos si se queda o se va; sabemos que nadie puede tomárselo personal, estamos aquí para hacer música y divertirnos. Antes está Beta y mucho después está nuestro ego o algo que se interponga. La pasamos bien y funcionamos juntos.

Cada integrante de Beta tiene una curiosidad alterna por experimentar con otros proyectos. ¿Cómo logras desprenderte de esas ideas para no mezclarlas con el concepto de Beta?

Es un proceso sencillo, tengo un home studio donde hago mucha música y hay algunas canciones que no encajan en Beta pero pueden funcionar para mi proyecto de lo-fi. Creemos que la música es para todos y para compartirla, también he grabado con otros músicos, por ejemplo con Bengala o con Lng/Sht, eso me ayuda a nutrirme de manera muy positiva, me da ideas para después llegar a mi depa y desarrollar mis propias rolas.

Las canciones de Beta han sido adoptadas por sus seguidores, algunos deciden llevar fragmentos de sus letras en la piel. Parafraseando a un cantante español (Leiva), ¿cómo percibes la pérdida del anonimato?

Me gusta mucho, lo agradezco, me considero muy afortunado de tener esta experiencia, es loco ver que un proyecto que empecé en una garage de Puebla con Blas, haya llegado al punto en que las personas se tatúan las letras. Nunca imaginé algo así, me gusta que se la pasen bien con lo que hacemos, cada quien hace suyas las canciones de manera distinta, le da la interpretación que quiere y las ajusta a sus momentos o a sus circunstancias.

*Falta menos de una semana para el concierto de Beta en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Puedes anticipar la compra de tus boletos dando clic aquí, que las entradas comienzan a agotarse.