Bestia Bebé firman para Primavera Labels y estrenan sencillo

Jamás he dejado de contar que me parece cuando menos sorprendente el hecho de haber visto a los argentinos de Bestia Bebé actuar en el jardín adyacente de una casa durante su primera visita a México; su manera de afrontar el indie siempre me pareció de categoría y verlos en un escenario casi improvisado en Pachuca todavía me causa extrañeza –por decir lo menos-.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Bestia Bebé poseen un importante sentido melódico y, por otro lado, resultan muy confesionales; ambas cosas les sirven para establecer gran complicidad con sus seguidores, por lo que no extraña que ahora hayan firmado para el sello Primavera Labels, lo que supone un salto exponencial en su carrera en el otro lado del Atlántico.

Ahora saltan del bonaerense barrio de Boedo para instalarse en el roster de los de Barcelona y lo hacen retomando un tema procedente de las sesiones de grabación de su álbum debut epónimo, que en un mes celebrará los 10 años de haber sido editado.

“Hasta Siempre Amigo” es un tema que en su momento fue rodado en vivo y que luego no llegó a la versión final del disco, pero que ahora tiene un nuevo arreglo y regrabación. Se trata de una canción muy al estilo de Tom Quintans que funge como una conversación cara a cara.

Estamos ante una reflexión en torno a la amistad y la posibilidad de reponerla tras un tremendo pleito; no se sabe si habrá opción de remendar las cosas y ello también le inyecta cierta nostalgia.

Esperemos pues que “Hasta Siempre Amigo” quede como una botanita y que Bestia Bebé se enfoquen en la producción de un nuevo álbum completo bajo el auspicio de tan destacado sello catalán.

