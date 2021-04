El aclamado productor Benny Blanco estuvo hablando sobre el proceso de lanzar música con Juice WRLD y 6 Dogs luego de la muerte de ambos artistas.

Hace un mes, el productor estrenó su álbum Friends keep secrets 2, una reinvención de su disco debut lanzado en 2018, en donde incluye dos colaboraciones con los dos músicos antes mencionados. Y en una reciente entrevista con NME, Benny Blanco estuvo hablando sobre la agridulce experiencia de presentar música con artistas que ya no están.

“Sabes, es una locura”, comentó. “Estaba mirando mi álbum. Casi la mitad de mi álbum está hecho por artistas que ya no están con nosotros. Y es… joder. Ambos tipos [Juice WRLD y 6 Dogs]; no fue como ‘oh si, estamos en el estudio’. Estamos haciendo música y luego salimos a cenar.”

“Hablamos de ansiedades, he estado en sus casas. No fue transaccional. Así que sus muertes me golpearon duro. Tuvimos buena música y quiero que sea como ellos querrían escucharla y hacerlo lo mejor posible”, continuó.

Luego, hablando sobre Juice WRLD agregó: “Con Juice y Graduation, todavía estaba vivo cuando lo terminamos. Y la otra [Real shit] fue la primera canción que hicimos. Así que es de mucho tiempo atrás. Sólo quiero que el mundo escuche ésta canción.”

“Es muy especial para mí y sé que será especial para sus fans. Es una canción que es diferente para él, ya sabes. Fue al comienzo de su carrera, antes de que sucedieran muchas cosas. Espero que todos los demás puedan escucharla y que les guste”, explicó.

Finalmente Benny Blanco habló sobre el legado de Juice WRLD y 6 Dogs, describiéndolos como raperos que no sólo hacían rap porque sí, sino que eran profundos y buscaban hablarle a toda una generación.

Foto de portada tomada del Instagram del productor.