Beach House debutará en el mundo de cinematográfico con el soundtrack de una nueva película de Netflix.

El dúo de Baltimore fue quien se encargó de crear la banda sonora de Along for the ride, siendo ésta la primera vez que musicalizan un largometraje. Según se informó, la cinta es una adaptación de una novela escrita por Sarah Dessen, en la que se narra la historia de una chica que tras conocer a un extraño misterioso, aprende a ser espontánea.

Along for the ride estuvo bajo la dirección de Sofía Álvarez, quien saltó a la fama gracias a la saga de películas de romance adolescente To all the boys I love before. Mientras que el elenco incluye a Emma Pasarow (Am I OK?), Belmont Cameli (Saved by the bell), Andie MacDowell (Groundhog day), Dermot Mulroney (My best friend’s wedding) y Kate Bosworth (Superman returns); además, la estrella de rock indie, Samia, también tiene una especial participación.

La noticia llega a unos cuantos meses del estreno de Once twice melody, el nuevo álbum de estudio de Beach House, y de la confirmación de que este año por fin saldrán de tour. Recuerda que toda la información al respecto la puedes consultar dando click aquí.

Te dejamos a continuación el tráiler de Along for the ride, la cual llegará el próximo 22 de abril a la plataforma de streaming Netflix.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.

