Banksy anuncia expo oficial en Glasgow

Cut and Run, 25 years of card labour lleva por nombre la muestra que será montada en la galería de arte moderno de Glasgow.

El gigante del del arte callejero Banksy anuncia desde su cuenta de instagram la expo que abarca un periodo que va del año 1988 hasta 2023, en la cual se mostraran los estenciles creados durante esos años.

El artista puso un link en su bio donde menciona:

“I’ve kept these stencils hidden away for years, mindful they could be used as evidence in a charge of criminal damage. But that moment seems to have passed, so now I’m exhibiting them in a gallery as works of art. I’m not sure which is the greater crime”

– Banksy

Cut and Run, 25 years of card labour de Banksy va del 15 de junio al 28 de agosto en GOMA. Galeria de Arte Contemporáneo de Glasgow.

Consulta la info completa en el IG de @banksy