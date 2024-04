Kind of Blue, Kind of Black charla en Cam Galería

¿Qué tan profundo se puede nadar en la obra de Guzmán? Los colores, la diversidad de medios, los procesos, lo personal y más, serán abordados en esta charla-entrevista entre dos grandes artistas visuales Ángela Leyva y Vago y Nicolás Guzmán, en este diálogo abordaron todo lo ocurrido en la exposición “Kind of blue, kind of black” es una curaduría de Charles Moore, que puedes ver en Cam Galería.

“La exposición “Kind of blue, kind of black” toma su nombre del álbum “Kind of Blue” del famoso músico de jazz Miles Davis. Este álbum marcó un momento crucial e influyente en el jazz, permitiendo que los nuevos modos de improvisación se apoderen y hagan que el poder del blues y el jazz sea más accesible para el público. Al romper con la convención, descubrió nuevas formas de conjurar una amplia gama de estados de ánimo. Guzmán, un ávido músico, se sintió cautivado por la capacidad de Davis para alterar la tradición de una manera que dejó un impacto personal, colectivo y cultural en los que siguieron. Guzmán, en este sentido, formuló esta exposición para desafiar la importancia del color a través de la relación simplificada del azul y el negro como medio para cuestionar el arte mientras inculca sensaciones viscerales.” Charles Moore.

