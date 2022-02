Una exposición de litografía, grabado, óleo, fotografía y cerámica de Nicolás Guzmán en la galería Cromática.

Punto de Partida es la más reciente producción del artista con creaciones inspiradas en la muerte y los animales carroñeros. Durante la muestra se presentará “Las Plañideras”, el nuevo cortometraje de Guzmán.

Esta expo abre durante la semana del arte en en la Galería Cromática en colaboración con CAM Galería a partir de 3 de Febrero del 2020.

El sábado 12 de febrero habrá una lectura de Poesía y Exploración sonora, en colaboración con Alejandro Albarrán y Juan Garcini.

Cromática, Amatlán 37, Int. 0, Condesa, CDMX

Te dejamos la entrevista realizada por Antonio Moreno a Nicolás Guzmán para que descubras a este artista de gran trayectoria.

DEL ABISMO MÍSTICO AL PUNTO DE PARTIDO DE NICOLÁS GUZMÁN .

TXT:Antonio Moreno

De las paredes cuelgan pinturas de gran formato, en ellas habitan lazos de colores flotantes; debajo de estas, obras de menor tamaño mantienen el mismo ímpetu: caos visual. El ambiente que rodea al artista Nicolás Guzmán (Veracruz, 1983) constantemente se reafirma en lo que dice: “Creo que la tarea del arte es mostrarnos y llevarnos a lugares desconocidos”.

Guzmán está sentado en una silla con reposabrazos en una de las estancias de su casa. A un lado, en una mesa de madera, le acompaña En el polvo de este planeta de Eugene Thacker y un vaso portátil de café, entre otros enseres. Desde su pobladísima barba negra cuenta que el tres de febrero se inaugurará su próxima exposición individual: Punto de partida en la galería Cromática. En ella se exhibirán pinturas, esculturas, fotografías y un cortometraje. Sin embargo, Guzmán asevera que el proceso para materializar esta exposición no fue condescendiente sino es un reencuentro con la poesía, la escritura, el pensamiento, la contracultura y el poder; “no el poder político, me refiero al poder de invocación”, aclara.

“A Punto de partida llegué de manera mágica. Empecé a pintar oscuro (otra vez) a partir de que mis amigos, Alexis Mata y el maestro Roberto Turnbull, comenzaron a señalar el color de mi obra, y fui desintoxicándome del color. Así, creé una instalación de cerámica en el estudio del maestro Claudio Jerónimo (1959). En ese mismo lugar, el maestro Francisco Toledo (1965 – 2019) pintaba sus esculturas de negro con el fin de ampliar la forma de la cerámica para luego lavarlas y agregarles color; a lo que dije: ‘A mí me interesa ese proceso pero me interesa dejarlas negras’. Me interesa el espacio negativo”, recuerda Nicolás al filo de otro sorbo de café.

Pausada la frase, Miau, su gata de pelo negro, maúlla y se ancla en las piernas del artista de 38 años, quien ahora explica su fascinación por los zopilotes como otra forma de canalizar dicha abstracción: “En Oaxaca, los artistas son paganos; son chamanes o de cierta manera se les llama nahuales. Ellos, en su obra, se transforman en otros animales. Cuando llego a Oaxaca conozco a los zopilotes en realidad y comienzo a ver que significan todo lo contrario a lo que uno cree o lo que te hacen creer. El animal carroñero existe porque hay una abundancia. Por ejemplo, en la India a los animales carroñeros se les trata como reyes.

“De lo que estoy hablando todo el tiempo es de la muerte y la transformación. Comienza mi aventura con la muerte por el miedo que ha creado el dejar de existir; y uno comienza a especular qué es eso que no conoce, qué es lo que está del otro lado. Eso es lo que simboliza la pintura negra para mí”, reflexiona.

Para el artista veracruzano, la composición en negativo nace de la transformación entendida como ‘energía que se vuelve oscuridad y esa oscuridad se convierte en otra cosa’. Relata que la abstracción de su obra parte desde “fuerzas que no están aquí sino desde el universo; a través de la meditación, el pensamiento, la poesía…”, silencio.

En Punto de partida se exhibirán piezas que Guzmán ha producido para exposiciones anteriores. La más relevante es una pieza que fue realizada a partir de las cenizas de una pintura del siglo XIX que tenía como protagonista a un santo. Según cuenta, la reliquia “se terminó de quemar, el carbón se deshacía… entonces, lo mezclé con barniz y óleo negro para aumentar la pigmentación y con esa pasta de óleo pinté otra pieza negra [nombrada Sin título]. Así comenzaba la transformación. Transformar es la magia del alquimista”.

En el cortometraje Las plañideras, Nicolás colabora con el músico Junkyard Shaman y con el director de cine Jonathan Ostos; juntos funden el lamento de la danza en la imagen de un delirio de entes que crean ‘formas escultóricas en movimiento’. “En ese momento lo importante era la acción, el performance y lo efímero”, detalla. En esta obra el artista regresa al valor mágico del arte y al mismo tiempo critica la pérdida de la cultura mística que caracterizaba al país en el pasado. “Recuerdo el México que yo viví a finales de los noventa, que estaba latente… Era el México que buscaban Kerouac, Ginsberg, Patti Smith… Ahora, el México del 2020, es muy pobre porque le han vendido la idea de lo político y ha dejado de ser místico”. Sus piernas quedaron liberadas del peso felino y ahora entrelaza sus dedos a la altura de la pelvis. Guzmán platica con modesto asombro que gracias a experiencias sensoriales, emocionales y estéticas logra materializar sus piezas y creaciones. A la próxima exposición en Cromática “por eso le puse Punto de partida: porque es tomar cosas del pasado y juntarlas con el presente para crear un futuro”, concluye.

Nicolás Guzmán se siente motivado. El cosmos le puso en un reencuentro con el mundo espiritual y ritualista al que estaba acostumbrado en la profundidad de sus pensamientos. Sabe que esa espiritualidad tiene que ver con despertarse todos los días de sus vida en contra de todo; porque según él ´hacer arte desde ese mundo es tan personal que se vuelve impersonal en el universo’.