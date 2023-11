Expo de Ragnar Kjartansson con 20 músicos en el Museo Tamayo

El Museo Tamayo presenta por vez primera en América Latina al artista Ragnar Kjartansson con una expo que incluye la pieza Take Me Here by the Dishwasher: Memorial for a Marriage [Tómame aquí sobre el lavavajillas: Memorial para un matrimonio]. Es una experiencia inmersiva en la que 20 músicos interpretarán una composición de Kjartan Sveinsson (Sigur Rós) con diferentes voces y guitarra que se unen en una sola canción de forma ininterrumpida. Este performance ocurrirá todos los días en los horarios del Tamayo. En la pieza Sveinsson muestra la fascinación por los cruces entre su vida y el teatro.

La expo esta compuesta de nueve piezas entre ellas 2 comisionadas más The Visitors [Los visitantes] una videoinstalación en nueve pantallas y nueve pistas de sonido. que muestra el retrato fantasma de una casa y un grupo de amigos.

El trabajo de Ragnar Kjartansson pasa por performances, instalaciones, videos donde utiliza la impostura, la historia personal y las políticas de representación. Por medio de estrategias como la repetición y la recreación de una acción desde diferentes escenarios, tonalidades y puntos de vista; para de esa manera crear situaciones que arrojan luz sobre la esencia del espectáculo.

Las cosas que ves al momento de caer el telón podrás visitarla desde este jueves 9 de noviembre hasta marzo del 2024 en el Tamayo, Paseo de la Reforma 51, Bosque de Chapultepec I Secc, CDMX.