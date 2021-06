La cantautora estadounidense Jillian Rose Banks, artísticamente conocida como BANKS, está de regreso con un nuevo y salvaje sencillo titulado “The devil”.

El lanzamiento de éste track llegó con un impresionante videoclip creado por la misma cantante en conjunto con la directora Jenna Marsh, quien ha trabajado con grandes artistas como Dua Lipa y Beyoncé. Y, según se reveló en un comunicado, el visual está inspirado en Dracula de Francis Ford Coppola y en la comedia Death becomes her.

Hablando sobre el clip, BANKS explicó: “Este video representa el retorcido, surreal y juguetón mundo en el que existo como el diablo. Ningún demonio puede tocarme porque su encanto no me tienta. Dame una rosa y me la comeré.”

“En este mundo, hipnotizo y meto a cada demonio en una caja mientras bailo, vuelo y juego con mis diabólicas hermanas. Alguien escriba mi nuevo nombre”, agregó.

“The devil” fue escrita y co-producida por la misma BANKS y todo parece indicar que se trata de un primer adelanto del que será su próximo proyecto. El último álbum de estudio que tuvimos de parte de ella fue iii, lanzado en 2019.

Pero mientras esperamos a tener más detalles de esta nueva etapa, échale un vistazo al clip de “The devil” y recuerda que ya también se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Foto de portada tomada del Facebook de la cantante.